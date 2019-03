Diretta super-G Soldeu/ Streaming video e tv: Paris per la Coppetta

La diretta del super-G di Soldeu è uno dei momenti che più attendiamo alle Finali della Coppa del Mondo di sci, ospitate quest’anno ad Andorra e dunque sui Pirenei. L’attesa è tutta per Dominik Paris, che quest’anno ha vinto l’oro in super-G ai Mondiali di Are e adesso arriva all’ultima gara della stagione al comando della classifica della classifica di specialità e di conseguenza favorito per conquistare la Coppa di super-G, che sarebbe il coronamento di una stagione già fantastica. Essendo alle Finali, ricordiamo che ad ogni gara possono partecipare solamente i primi 25 della classifica della singola specialità (se assenti non vengono sostituiti) più il campione del Mondo juniores della specialità e, se lo desiderano, coloro che hanno più di 500 punti nella classifica generale di Coppa del mondo, a prescindere dal loro piazzamento nella classifica di specialità. Inoltre, i punti vengono assegnati come in tutte le altre gare fino al quindicesimo posto (16 punti), ma nessun punto viene assegnato a chi si piazza dal sedicesimo posto in giù. Tutto questo premesso, andiamo adesso ad indicare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Soldeu.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI SOLDEU

La diretta del super-G di Soldeu avrà inizio alle ore 12.00, quando dunque prenderà il via l’ultima gara della specialità nella stagione di Coppa del Mondo. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Andorra (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G SOLDEU: FAVORITI E AZZURRI

Come abbiamo già accennato, è doveroso mettere in copertina per il super-G di Soldeu il nostro Dominik Paris. Omaggio doveroso per chi in questa stagione è diventato campione del Mondo di super-G ed è pure al comando della Coppetta, in particolare grazie alle due vittorie ottenute a Bormio a fine dicembre e meno di due settimane fa a Kvitfjell, in entrambi i casi facendo doppietta con la discesa, senza dimenticare che Dominik in super-G è stato pure terzo a Beaver Creek e Kitzbuhel. Adesso dunque è doveroso fare il punto sulla situazione della Coppa di super-G, perché la lotta sarà comunque difficile dal momento che sono ben sei gli atleti racchiusi in 100 punti e dunque ancora matematicamente in corsa per conquistare la Coppetta. Dominik Paris ha 44 punti di vantaggio sull’austriaco Vincent Kriechmayr, 63 e 64 punti sui due norvegesi Aleksander Aamodt Kilde e Kjetil Jansrud, 75 punti di vantaggio sull’altro austriaco Matthias Mayer e 86 punti di vantaggio sullo svizzero Mauro Caviezel: sono loro i cinque nomi da tenere d’occhio sulle nevi pirenaiche. Le combinazioni sono molte, considerati i tanti atleti ancora in corsa, ma un dato essenziale è che Paris salendo sul podio sarà certo del successo, perché anche con il terzo posto perderebbe soli 40 punti dal vincitore. A scalare, possiamo dire che con un sesto posto taglierebbe fuori i norvegesi e l’unico pericolo sarebbe Kriechmayr, naturalmente a Mayer e Caviezel servirebbe invece un’impresa ai limiti dell’impossibile.



