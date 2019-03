Diretta Napoli Salisburgo/ Streaming video Tv8: Ancelotti a caccia del riscatto

Napoli Salisburgo verrà diretta dall’arbitro bielorusso Aleksei Kulbakov, e si gioca allo stadio San Paolo, per l’andata degli ottavi di finale in Europa League 2018-2019: squadre in campo alle ore 21:00 di giovedì 7 marzo. Impegno certamente non scontato per i partenopei, che arrivano dalla sconfitta interna contro la Juventus: al termine di una partita pazza, nella quale hanno anche sbagliato un rigore, gli azzurri sono scivolati a 16 punti dalla vetta della Serie A e dunque hanno sostanzialmente detto addio al sogno scudetto. Già eliminato dalla Coppa Italia, il Napoli ha dunque nell’Europa League la possibilità di rendere comunque ottima la sua stagione: metterebbe un altro trofeo in bacheca – il primo internazionale in quasi 30 anni – e rilancerebbe le proprie quotazioni anche per l’annata che verrà. Come detto però non sarà facile avere ragione del Salisburgo, una realtà cresciuta esponenzialmente anche con l’aiuto della Red Bull e capace di conquistare la semifinale di Europa League un anno fa. Il gruppo è rimasto quasi lo stesso; dopo aver schiantato il Bruges nei sedicesimi, gli austriaci sono ancora oggi la grande mina vagante del torneo e c’è da scommettere che metteranno in difficoltà Carlo Ancelotti e i suoi. Ad ogni modo andiamo ora a vedere le probabili formazioni di questa sfida, mentre ci avviciniamo sempre più alla diretta di Napoli Salisburgo che inizia ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Salisburgo è in chiaro per tutti, essendo quella scelta per essere trasmessa su Tv8; in alternativa, per gli abbonati alla televisione satellitare, la partita sarà sul canale Sky Sport Uno (201) oppure su Sky Sport 252, e in assenza di un televisore potrà essere seguita attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone dove attivare – senza costi aggiuntivi – l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di seguire il programma Diretta Gol Europa League, che sul canale Sky Sport 251 manda in onda in tempo reale le principali fasi di ciascuna partita in contemporanea, con i cronisti che si passano la linea.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SALISBURGO

Secondo le ultime indicazioni, per Napoli Salisburgo Ancelotti non dovrebbe stravolgere la squadra che ha perso contro la Juventus: da valutare il portiere, Ospina era in vantaggio ma l’espulsione di Meret – che salterà la prossima di campionato – potrebbe far cambiare idea al tecnico, per il resto intenzionato a dare riposo a Nikola Maksimovic affiancando dunque Chiriches a Koulibaly. Sugli esterni Hysaj potrebbe tornare a destra con Mario Rui a sinistra, ma se la gioca anche Malcuit nonostante il grave errore di domenica sera; a centrocampo Amadou Diawara scalpita ma i favoriti restano Allan e Fabian Ruiz, con Callejon e Zielinski sugli esterni. Davanti confermati Lorenzo Insigne e Milik: il polacco ha giocato meno di mezz’ora nella grande sfida contro la Juventus. Il Salisburgo ritrova André Ramalho al centro della difesa: il brasiliano giocherà insieme a Pongracic davanti a Walke, mentre sulle corsie laterali ci saranno Lainer (vicino al Napoli in estate) e capitan Ulmer. A centrocampo, secondo un modulo con il rombo, Samassékou sarà il vertice basso di uno schieramento che ha invece in Wolfe il trequartista, con Schlager e Junuzovic a rappresentare le due mezzali. Il tandem offensivo sarà formato da Dabbur, capocannoniere di Europa League con 7 gol, e uno tra Minamino e lo zambiano Daka, ennesimo giovanissimo di questa squadra e reduce dalla doppietta al Bruges.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante le difficoltà insite nella partita, per Napoli Salisburgo il vantaggio del pronostico – tracciato in questo caso dall’agenzia di scommesse Snai – va ai partenopei: il segno 1 regola la loro vittoria e vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 1,47 volte la cifra investita, già per il pareggio (ipotesi sulla quale scommettere il segno X) arriviamo ad un valore di 4,50 volte la somma puntata mentre l’eventualità del successo esterno, per il quale giocare il segno 2, porterebbe ad una vincita corrispondente a 6,25 volte l’investimento con questo bookmaker.



