Diretta Valencia Krasnodar/ Streaming video e tv: bella sfida al Mestalla

Valencia Krasnodar va in scena alle ore 21:00 di giovedì 7 marzo, ed è una delle otto partite che compongono il quadro degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019: la sfida di andata si gioca al Mestalla, dove i pipistrelli sperano di ottenere un risultato già importante e netto in vista del ritorno. Il Valencia di Marcelino ha giocato in autunno il girone di Champions League, venendone eliminato sul filo di lana; la stagione non era iniziata nel migliore dei modi ma poi la squadra ha svoltato, non perde da metà gennaio e con otto risultati utili consecutivi nella Liga si è rimessa in corsa per entrare nelle prime quattro. Non solo: eliminando il Betis, il Valencia ha conquistato la finale di Coppa del Re che giocherà contro il Barcellona, potendo dunque mettere un trofeo in bacheca. Si punta molto anche sull’Europa League, iniziata con il doppio successo sul Celtic; il Krasnodar invece ha rotto gli indugi in patria e sta inseguendo lo Zenit a distanza ravvicinata, mentre in ambito internazionale ha superato un girone non banale (alle spalle del Siviglia) per poi far fuori il Bayer Leverkusen grazie al gol segnato in trasferta (due pareggi). Vediamo ora in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Mestalla, mentre aspettiamo la diretta di Valencia Krasnodar.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Valencia Krasnodar è riservata in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare: la partita sarà sul canale Sky Sport 254, e in assenza di un televisore potrà essere seguita attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone dove attivare – senza costi aggiuntivi – l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di seguire il programma Diretta Gol Europa League, che sul canale Sky Sport 251 manda in onda in tempo reale le principali fasi di ciascuna partita in contemporanea, con i cronisti che si passano la linea.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA KRASNODAR

Studiando le probabili formazioni di Valencia Krasnodar, troviamo il consueto 4-4-2 per gli spagnoli: Neto e Jaume Doménech si giocano il posto in porta, Garay e Diakhaby i due centrali con Wass e Gayà che agiscono invece sulle corsie esterne. A comandare il gioco in mezzo al campo saranno capitan Dani Parejo e Soler, mentre sulle fasce laterali Ferran Torres e Gonçalo Guedes partono favoriti su Cheryshev, che eventualmente potrebbe avere una maglia a sinistra. Davanti, Marcelino deve decidere tra Gameiro e Sobrino: il francese sembra in vantaggio, Santi Mina invece rappresenta una certezza maggiore per questa partita. Murad Musaev potrebbe confermare il Krasnodar che ha pareggiato alla BayArena: davanti a Safonov ci saranno Uros Spajic e Martynovich con Petrov e Cristian Ramirez schierati larghi, a centrocampo invece la regia di Kaboré sarà supportata dalle due mezzali che dovrebbero essere Olsson e Mauricio Pereyra, ma occhio a Gazinskiy che abbiamo conosciuto nel corso del suo ottimo Mondiale casalingo. Wanderson e Claesson sono le frecce esterne nel tridente, con Suleymanov che ha fatto salire le sue quotazioni grazie al gol decisivo a Leverkusen; la prima punta dovrebbe nuovamente essere Ignatyev.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ netto il vantaggio spagnolo nel pronostico di Valencia Krasnodar: l’agenzia di scommesse Snai ha indicato un valore di 1,43 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, quello da giocare per la vittoria dei padroni di casa, e inevitabilmente è molto più alta la quota posta sul segno 2 (vittoria esterna dei russi) che arriva a 7,50 volte la cifra investita. Guadagnereste un corrispettivo di 4,50 volte quanto giocato con il segno X, ipotesi che come sempre regola un risultato di parità sul campo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA