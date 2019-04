Diretta Ajax Juventus/ Streaming video Rai: fattore CR7! (Champions League)

Ajax Juventus, che sarà diretta dall’arbitro Del Cerro, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 10 aprile: alla Johan Cruijff Arena siamo arrivati all’andata dei quarti di finale della Champions League 2018-2019. Per i bianconeri il sorteggio è stato tutto sommato morbido e clemente, ma la squadra di Massimiliano Allegri deve stare attenta: stiamo pur sempre parlando di un avversario che nel turno precedente è andato a vincere 4-1 al Bernabeu eliminando i campioni in carica del Real Madrid, che non perdevano un turno della competizione dalla semifinale del 2015. Dunque la Juventus sa che il doppio confronto non è affatto scontato, e che bisognerà fare risultato ad Amsterdam per evitare una grande impresa come quella degli ottavi; se non altro i campioni d’Italia arrivano qui dovendo conquistare appena un punto per vincere aritmeticamente lo scudetto, e quindi senza pressioni in patria. Mentre aspettiamo la diretta di Ajax Juventus, una partita ammantata di storia e che ha rappresentato due finali della Champions League o Coppa dei Campioni, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco della Johan Cruijff Arena, leggendo nel dettaglio le loro scelte con l’analisi delle probabili formazioni.

La diretta tv di Ajax Juventus sarà trasmessa su Rai Uno, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti (anche eventualmente in alta definizione) con la possibilità di seguire la partita anche sul sito www.raiplay.it, tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; in alternativa gli abbonati al satellite avranno a disposizione i canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, con la diretta streaming video attivabile sull’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Nelle probabili formazioni di Ajax Juventus non troviamo sorprese per le scelte di Erik Ten Hag: l’allenatore dei Lancieri schiera la sua squadra con una sorta di 4-2-1-3, con la posizione di Van de Beek che si alza a fare da supporto ai trequartisti. Sulla carta sarebbe un classico 4-3-3 “all’olandese”, Frenkie De Jong si occupa della regia con Schone che fa l’altra mezzala; i giocatori di centrocampo sono comunque intercambiabili, così gli attaccanti visto che Tadic fa il falso centravanti e sarà affiancato da David Neres e Ziyech. In difesa comanda De Ligt, piazzato centralmente in coppia con Daley Blind; sugli esterni agiscono Mazraoui e Tagliafico, il portiere sarà Onana. La Juventus dovrebbe recuperare Cristiano Ronaldo, che ha lavorato con il gruppo: il portoghese dunque viaggia verso una maglia da titolare, nel caso agirebbe largo a sinistra o più vicino a Mandzukic a seconda della posizione di Bernardeschi, favorito su Dybala in un ballottaggio che però potrebbe essere risolto all’ultimo. A centrocampo Khedira prende il posto di Emre Can, conferma invece per Pjanic in cabina di regia e avremo Matuidi come mezzala sul centrosinistra; difesa classica con Bonucci e Chiellini a protezione del portiere Szczesny, poi Joao Cancelo e Alex Sandro (più di Spinazzola) come terzini.

Per Ajax Juventus e un pronostico sulla partita sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: favoriti i bianconeri, che vi farebbero guadagnare una cifra pari a 2,20 volte la somma investita con il segno 2 per la loro vittoria. Il segno 1 che identifica il successo interno dei Lancieri ha un valore di 3,45 volte quanto messo sul piatto mentre l’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita pari a 3,30 volte quanto puntato con questo bookmaker.



