Diretta Real Madrid Ajax/ Streaming video e tv: missione impossibile per i lancieri?

Real Madrid Ajax, diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych, si gioca questa sera alle ore 21.00 presso lo stadio Santiago Bernabeu. Nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League si ripartirà dalla vittoria per 1-2 ottenuta all’andata in trasferta dal Real sul campo dell’Ajax, di conseguenza agli spagnoli sarà sufficiente un pareggio o anche una sconfitta per 0-1 per passare il turno, mentre in caso di nuovo 1-2 naturalmente si andrebbe ai tempi supplementari. Real Madrid Ajax però non sarà una partita del tutto scontata: all’andata gli olandesi avevano giocato molto bene e avevano fatto soffrire a lungo i blasonati ospiti, dunque potremmo aspettarci un match comunque interessante e godibile, anche perché il momento non è di certo dei migliori per il Real Madrid, reduce da una doppia sconfitta contro il Barcellona nel giro di tre giorni tra Coppa del Re e Liga. L’ambiente non è dei migliori, se dovesse passare in vantaggio l’Ajax la partita potrebbe prendere una piega molto particolare…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Ajax sarà garantita naturalmente da Sky, che detiene i diritti per trasmettere tutta la Champions League: l’appuntamento per gli abbonati alla televisione satellitare sarà su Sky Sport Uno (canale numero 201) oppure su Sky Sport 252, oppure utilizzando la diretta streaming video che sarà garantita dal servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID AJAX

Parlando pure delle probabili formazioni di Real Madrid Ajax, ecco che Solari dovrà rinunciare allo squalificato Sergio Ramos, dunque con Varane ci sarà Nacho Fernandes davanti a Courtois, in una difesa completata dai terzini Carvajal e Reguilon, che a sinistra ha scalzato Marcelo. A centrocampo nessuna novità, dunque vedremo in azione il terzetto formato da Modric, Casemiro e Kroos. In attacco invece Benzema è certo del posto come prima punta; a destra dovremmo vedere Lucas Vazquez, a sinistra possibile ballottaggio tra Asensio e Vinicius Junior, con il giovane brasiliano che però nelle gerarchie di Solari sembra ormai essere il titolare. Per l’Ajax di Ten Hag ci aspettiamo invece il 4-2-1-3, con un tridente che vedrà Ziyech sulla stessa linea della prima punta Tadic e di Neres, con Dolberg o Huntelaar però soluzioni alternative come centravanti (in quel caso Tadic scalerebbe sull’esterno). Van De Beek sarà il trequartista, a centrocampo ecco De Jong affiancato da Schone, infine difesa a quattro davanti al portiere Onana: coppia centrale De Ligt-Blind, sulle fasce Mazraoui a destra e Tagliafico a sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Real Madrid Ajax, che a dire il vero appare a senso unico: il segno 1 secondo l’agenzia di scommesse Snai pagherebbe appena 1,65 volte la posta in palio, mentre poi si sale già a quota 4,00 in caso di pareggio (naturalmente indicato dal segno X) ed infine un colpaccio da parte dell’Ajax varrebbe 5,25 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno 2 per la vittoria olandese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA