Probabili formazioni Benfica Eintracht/ Diretta tv, Haller e Gacinovic a rischio

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Benfica Eintracht: la partita valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2018-2019 si gioca all’Estadio Da Luz giovedì 11 aprile, con calcio d’inizio alle ore 21:00. Si tratta di due squadre che hanno la possibilità concreta di arrivare in fondo: i lusitani in epoca recente hanno giocato due finali di questa competizione senza però riuscire a spezzare la maledizione di Bela Guttmann, ora ci riprovano e in questa stagione arrivano dal girone di Champions League, dove hanno dato battaglia ma sono caduti per mano di Bayern e Ajax. L’Eintracht invece ha rappresentato la grande sorpresa dell’Europa League, vincendo tutte le partite del girone e poi facendo fuori l’Inter con una vittoria a San Siro. Realtà temibile con alcune ottime individualità, sogna di replicare il successo del 1980; intanto vediamo in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Da Luz, nell’analisi più approfondita delle probabili formazioni di Benfica Eintratch che ci apprestiamo a fare.e

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Benfica Eintracht potrà essere seguita in diretta tv soltanto dagli abbonati alla televisione satellitare – il canale al quale riferirsi è Sky Sport 255 – mentre in assenza di un televisore gli stessi clienti potranno attivare il servizio di diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone a attivandovi l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA EINTRACHT

I DUBBI DI LAGE

Tegola per Bruno Lage: per Benfica Eintracht Jonas è squalificato e dunque non potrà guidare l’attacco delle Aquile. Il tecnico si affiderà a Seferovic, diventato di fatto un titolare e schierato come prima punta con Joao Felix che dovrebbe avere il posto sulla trequarti. Alle spalle di questi due calciatori il centrocampo sarà in linea con due esterni di spinta, verosimilmente Cervi e Pizzi sempre che Salvio non dia invece buone indicazioni (ma l’argentino va verso il forfait). In mezzo invece il greco Samaris sarà come sempre il punto di riferimento; à allora ballottaggio aperto tra Gedson Fernandes e Florentino che però ultimamente hanno giocato anche insieme, dunque attenzione alla possibilità che sia il più esperto a rimanere in panchina. La difesa sarà guidata da Ruben Dias, che agirà al fianco di Jardel; sulle fasce arriverà il lavoro di André Almeida e Grimaldo, il portiere sarà un Vlachodimos che nelle ultime stagioni è cresciuto molto.

LE SCELTE DI HUTTER

Adi Hutter affronta Benfica Eintracht con Haller e Gacinovic in forte dubbio: senza di loro la squadra tedesca perde molto ma le alternative ci sono, vale a dire quella di schierare un 3-5-2 con Rebic che agisce da prima punta al fianco di Jovic (partita speciale: è in prestito dal Benfica) e mandare alle spalle di questi due attaccanti una mediana nella quale Rode e Gelson Fernandes supportano la regia di De Guzman, che abbiamo visto anche in Italia. Questo dovrebbe essere l’assetto di partenza del tecnico, che spera comunque di recuperare i suoi due titolari quantomeno per mandarli in panchina; sulle corsie esterne non dovrebbero esserci novità con Danny Da Costa che agirà sulla destra e Kostic che si occuperà della fascia mancina, in difesa Hasebe e Hinteregger sono confermati mentre cerca spazio N’Dicka, che se la deve vedere con Abraham ma dovrebbe avere la meglio. In porta naturalmente ci sarà Trapp, che pian piano ha scalzato Ronnow dai pali dell’Eintracht.

IL TABELLINO

BENFICA (4-4-1-1): 99 Vlachodimos; 34 André Almeida, 33 Jardel, 6 Ruben Dias, 3 Grimaldo; 21 Pizzi, 22 Samaris, 83 Gedson Fernandes, 11 Cervi; 79 Joao Felix; 14 Seferovic

A disposizione: 1 Svilar, 7 Corchia, 97 Ferro, 61 Florentino, 49 Taarabt, 17 Zivkovic, 20 Krovinovic

Allenatore: Bruno Lage

Squalificati: Jonas

Indisponibili: G. Conti, Ebuehi, Gabriel

EINTRACHT (3-5-2): 31 Trapp; 2 N’Dicka, 20 Hasebe, 13 Hinteregger; 24 D. Da Costa, 17 Rode, 6 De Guzman, 5 Gelson Fernandes, 10 Kostic; 8 Jovic, 4 Rebic

A disposizione: 1 Ronnow, 3 Falette, 19 Abraham, 15 Willems, 11 Gacinovic, 34 Hrgota, 9 Haller

Allenatore: Adi Hutter

Squalificati: –

Indisponibili: Chandler, Stendera, Tawatha, Torro



© RIPRODUZIONE RISERVATA