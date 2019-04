Probabili formazioni Chelsea Slavia Praga/ Diretta tv, Sarri con i soliti undici?

Nelle probabili formazioni di Chelsea Slavia Praga studiamo le scelte dei due allenatori per la partita che, giovedì 18 aprile alle ore 21:00, è valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2018-2019. Maurizio Sarri arriva dalla sconfitta di Liverpool che ha nuovamente messo a rischio la possibilità di tornare a giocare in Champions League, ma ha ormai questo torneo come principale obiettivo della stagione: nella partita di Stamford Bridge parte abbastanza al sicuro visto che una settimana fa i Blues sono andati a vincere a Praga con il gol di Marcos Alonso maturato nel finale. Lo Slavia ha confermato la sua competitività in questa Europa League e fuori casa può dare parecchio fastidio; il Chelsea dovrà stare attento perchè già all’andata ha sofferto più del dovuto ma in ogni caso la qualificazione non dovrebbe sfuggire. Intanto però valutiamo le potenziali scelte dei due allenatori per questa partita, analizzando nel dettaglio dubbi e certezze da parte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Chelsea Slavia Praga.

Tutto sommato Maurizio Sarri dovrebbe affrontare Chelsea Slavia Praga con gli stessi undici che hanno vinto l’andata: dovrebbero esserci poche sorprese in termini di formazione per quanto riguarda i Blues. Davanti ad Arrizabalaga vedremo allora Christensen e Rudiger fare coppia centrale, con Azpilicueta che avrà la maglia da terzino destro e Marcos Alonso, matchwinner all’andata, che giocherà regolarmente a sinistra. A centrocampo Jorginho come sempre rappresenta il perno centrale e l’impostatore della manovra, cui il suo allenatore non rinuncia praticamente mai; ci sarà poi spazio per Kovacic e Barkley sulle mezzali, i due di fatto hanno sempre giocato in questa edizione di Europa League a scapito di Kanté, insostituibile in campionato ma tenuto a riposo nelle coppe. Pedro e Willian sono i favoriti sugli esterni, a meno che stavolta Eden Hazard non giochi come titolare; il belga però dovrebbe essere un’arma per il secondo tempo, mentre Giroud sarà la prima punta della squadra.

Stessa squadra anche per Jindrich Trpisovsky, l’allenatore dello Slavia Praga: i suoi hanno giocato molto bene l’andata e non c’è motivo per cambiare. Davanti a Kolar avremo Ngadeu-Ngadjui schierato al fianco di Deli nella coppia centrale, poi Coufal e Boril saranno i due terzini che dovranno spingere e formare catene con gli elementi che invece partiranno dalla linea dei trequartisti. Masopust dovrebbe giocare a destra, con Stoch preferito eventualmente a Zmrhal sulla corsia mancina; a proteggere questi due laterali saranno Ibrahim Traoré e Kral con il supporto che arriverà anche da Sevcik, schierato sulla trequarti ma pronto a scalare in mediana per ripiegare e costruire la manovra. La prima punta sarà ancora Olayinka: il suo sostituto, Skoda, non è stato utilizzato nemmeno per un minuto nella partita di andata.

CHELSEA (4-3-3): 1 Arrizabalaga; 28 Azpilicueta, 2 Rudiger, 27 Christensen, 3 Marcos Alonso; 17 Kovacic, 5 Jorginho, 8 Barkley; 11 Pedro, 18 Giroud, 22 Willian

A disposizione: 13 Caballero, 21 Zappacosta, 30 David Luiz, 7 Kanté, 12 Loftus-Cheek, 9 Higuain, 10 E. Hazard

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Emerson P.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): 1 Kolar; 5 Coufal, 13 Ngadeu-Ngadjui, 19 Deli, 18 Boril; 27 I. Traoré, 33 Kral; 28 Masopust, 23 Sevcik, 17 Stoch; 9 Olayinka

A disposizione: 31 Kovar, 25 Frydrych, 15 Kudela, 10 Husbauer, 8 Zmrhal, 14 Van Buren, 21 Skoda

Allenatore: Jindrich Trpisovsky

Squalificati: –

Indisponibili: –



