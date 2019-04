Diretta Eintracht Benfica/ Streaming video e tv: pronostico aperto (Europa League)

Eintracht Benfica verrà diretta dal “nostro” Daniele Orsato, si gioca giovedì 18 aprile alle ore 21.00 e sarà una sfida valevole come match di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2018-2019. Si riparte dalla vittoria per 4-2 che i portoghesi hanno ottenuto in casa contro i tedeschi nel match d’andata. Un successo importante influenzato anche dall’espulsione di N’Dicka dopo 20′, ma l’Eintracht è riuscito a restare comunque a galla e ora tenterà una rimonta complicata in un momento difficile, visto che anche in Bundesliga con la sconfitta interna contro l’Augsburg si è interrotta la serie positiva della squadra di Adi Hutter, in lizza per un posto in Champions League che sarebbe il giusto premio dopo una stagione giocata sempre ad alti livelli soprattutto in ambito internazionale. Il Benfica prosegue invece nell’appassionante testa a testa con il Porto per la conquista del titolo lusitano.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Eintracht Benfica si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul canale numero 255 di Sky, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno collegarsi sul sito skygo.sky.it per seguire la diretta streaming video via internet della partita tramite smart tv o pc o utilizzando dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT BENFICA

Le probabili formazioni della sfida tra Eintracht Francoforte e Benfica che andrà in scena presso la Commerzbank Arena di Francoforte. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-4-2 schierato dal tecnico Hutter con questo undici titolare: Trapp; Hasebe, Abraham, Hinteregger, Willems; Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic; Rebic, Jovic. Risponderà il Benfica con il 4-4-2 disegnato dal tecnico Bruno Lage in cui saranno impiegati: Vlachodimos; Corchia, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo; Gedson Fernandes, Samaris, Fejsa, Cervi; Rafa Silva, Joao Felix.

PRONOSTICO E QUOTE

I bookmaker vedono favorito l’Eintracht per la conquista della vittoria nel match di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Benfica. Quota per il segno 1 fissata a 1.75 da Bet365, mentre l’eventuale pareggio viene quotato 3.90 da William Hill e il successo esterno viene proposto ad una quota di 4.20 da Eurobet. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita sono fissate a 1.53 per l’over 2.5 e a 2.35 per l’under 2.5 da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA