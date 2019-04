Diretta Manchester City Tottenham/ Streaming video e tv: derby di Champions League

Manchester City Tottenham, che sarà diretta dall’arbitro turco Cuneyt Cakir e si gioca martedì 17 aprile alle ore 21.00, sarà una sfida valevole come match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2018-2019. Si riparte dall’1-0 dell’andata al Tottenham Hotspur Stadium in favore dei padroni di casa, successo firmato nel finale di partita dal coreano Son Heung-Min. Una rete che ha messo di nuovo il City di Guardiola in una posizione scomoda nelle sfide di Champions, dove il club si è spinto al massimo in semifinale in questi anni di massicci investimenti della proprietà araba. In Premier League il City resta, con una partita disputata finora in meno, sulla scia del Liverpool capolista dopo l’ultima vittoria sul campo del Crystal Palace. Col poker all’Huddersfield il Tottenham è terzo, ma con un solo punto di vantaggio su Chelsea ed Arsenal e 3 sul Manchester United nella corsa ai due rimanenti posti per la Champions League del prossimo anno.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Manchester City Tottenham si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul canale numero 201 di Sky, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno collegarsi sul sito skygo.sky.it per seguire la diretta streaming video via internet della partita tramite smart tv o pc o utilizzando dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY TOTTENHAM

Le probabili formazioni della sfida tra Manchester City e Tottenham che andrà in scena presso l’Etihad Stadium di Manchester. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-3 schierato dal tecnico Guardiola con questo undici titolare: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Delph; Gundogan, Fernandinho, Silva; Mahrez, Aguero, Sterling. Risponderà il Tottenham con il 4-2-3-1 disegnato dal tecnico Pochettino in cui saranno impiegati: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Winks; Alli, Eriksen, Son; Kane.

PRONOSTICO E QUOTE

I bookmaker vedono nettamente favorito il Manchester City per la conquista della vittoria nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Tottenham. Quota per il segno 1 fissata a 1.30 da Bet365, mentre l’eventuale pareggio viene quotato 5.50 da William Hill e il successo esterno viene proposto ad una quota di 10.50 da Eurobet. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita sono fissate a 1.42 per l’over 2.5 e a 2.70 per l’under 2.5 da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA