Diretta Tottenham Manchester City/ Streaming video tv: il derby di Champions League

Tottenham Manchester City, diretta dall’arbitro olandese Bjorn Kuipers, sarà il derby inglese piatto forte dell’andata dei quarti di Champions League stasera, martedì 9 aprile 2019, con fischio d’inizio alle ore 21.00. A dare ulteriore fascino a questa partita ci sarà il debutto del nuovo Tottenham Hotspur Stadium nelle Coppe europee, dal momento che la squadra di Mauricio Pochettino si è spostata solamente da inizio mese nello stadio che ha preso il posto dello storico White Hart Lane: dunque Tottenham Manchester City è una partita che in ogni caso passerà alla storia. Ci sarà però poco tempo per pensare al contesto, perché Spurs e Citizens vanno a caccia della gloria: nessuna delle due ha mai vinto la Coppa dei campioni, un vuoto che pesa soprattutto sul City, nuova potenza del calcio alla quale manca però ancora il sigillo più importante per entrare davvero fra le big. Nella classifica di Premier League ci sono 16 punti di differenza tra le due squadre, ma su 180 minuti tutto è possibile, soprattutto se oggi il Tottenham si ponesse in una posizione di vantaggio sfruttando il fattore campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Manchester City sarà trasmessa naturalmente da Sky, che detiene l’esclusiva per le partite di Champions League. Appuntamento per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201) oppure Sky Sport 252, o ancora in alternativa tramite la diretta streaming video che sarà garantita dal servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MANCHESTER CITY

Vediamo adesso le probabili formazioni di Tottenham Manchester City. Non ci attendiamo novità per quanto riguarda i titolari del Tottenham, Mauricio Pochettino si affiderà al modulo 4-2-3-1: tra i pali ci sarà Lloris, protetto dai due centrali Alderweireld e Vertonghen, mentre come terzini ci saranno Trippier a destra e Davies a sinistra, tenendo pure presente il fatto che non sono al meglio Dier ed Aurier. A centrocampo, Sissoko e Alli formeranno la coppia mediana mentre qualche metro più avanti ci aspettiamo di trovare Son, Eriksen e Rose, che dovrebbero invece comporre il terzetto sulla trequarti offensiva del Tottenham, alle spalle naturalmente di Kane. Nel Manchester City resta molta cautela per Aguero, in ogni caso l’alternativa Gabriel Jesus sarebbe di eccellente livello, così come Sterling e Bernardo Silva che completeranno il consueto tridente per il 4-3-3 del City. Arretrando, ecco che Fernandinho, Gundogan e De Bruyne formeranno il terzetto a centrocampo, mentre Mendy è recuperato e agirà come terzino sinistro a completare una difesa che vedrà poi Walker a destra e la coppia centrale formata da Otamendi e Laporte davanti ad Ederson.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo ai pronostici per Tottenham Manchester City. Il derby inglese vede favorito il City già per questa partita d’andata, almeno secondo le quote dell’agenzia di scommesse Snai: infatti il segno 2 è quotato a 1,87, mentre poi si sale a 3,70 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine una vittoria casalinga del Tottenham varrebbe 4,25 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno 1.



