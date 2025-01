CALCIOMERCATO ATALANTA, IDEA ENGELS DAL CELTIC

Il calciomercato Atalanta è alla ricerca di nuovi acquisti per migliorare ulteriormente la squadra. Ultimamente si è aggiunto nella lista dei desideri nerazzurri Arne Engels, calciatore del Cetlic di ruolo centrocampista, classe 2003. In campionato vanta 4 reti e 1 assist in 16 partite ed è tra i talenti più cristallini di nazionalità belga. Un deja-vu di quest’estate quando l’Atalanta era andata dai biancoverdi di Scozia per trattare, in quel caso per cercare di acquistare O’Riley come dopo Koopmeiners, anche se il giocatore è finito poi al Brighton.

Diretta/ Bologna Atalanta Primavera (risultato finale 1-2): nerazzurri +3! (4 gennaio 2025)

Il Celtic ha aperto alla cessione di Arne Engels però solamente alle proprie condizioni, avendo dalla propria il giocatore sotto contratto fino al 2028. La valutazione fatta dal club è di 25 milioni, una cifra che difficilmente l’Atalanta spenderà a gennaio.

Engels si è messo in mostra in Champions League come uno dei giocatori più importanti della squadra. Il classe 2003 ha segnato un gol contro lo Slovan Bratislava e offerto ben tre assist vincenti ai compagni proprio con il club slovacco e con le tedesche Borussia Dortmund e Lipsia.

Diretta/ Inter Atalanta (risultato finale 2-0): Inzaghi, quarta finale di fila! Supercoppa 2 gennaio 2025

CALCIOMERCATO ATALANTA, PIACE BIRAGHI DALLA FIORENTINA

Il calciomercato Atalanta sta provando ad inserirsi in una trattativa con altre due squadre per Cristiano Biraghi. Il calciatore è ormai in rottura con la Fiorentina nonostante sia tutt’ora il capitano della squadra, anche se mai in campo.

Su di lui c’è il Napoli in pole position con Conte che spinge per avere un esterno a tutta fascia, anche se il Bologna si è aggiunto all’ultimo minuto sotto richiesta di Italiano, allenatore che lo ha avuto proprio alla Fiorentina.

Tra i nomi di calciomercato Atalanta per la difesa invece si è aggiunto Ordonez, calciatore in forza al Club Brugge. L’equadoriano 20enne sta facendo vedere belle cose in Belgio e ora potrebbe essere arrivata l’ora di trasferirsi in uno dei top cinque campionati europei.

Calciomercato Atalanta/ Tre nomi per l'attacco: Calvert-Lewin, Raspadori e Berardi (2 gennaio 2025)