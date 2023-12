Calciomercato Atalanta news/ Tre profili diversi per il reparto difensivo (oggi, 27 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, IDEA TEDESCA PER LA DIFESA

Il calciomercato dell’Atalanta sembra prendere una piega ben precisa. Infatti gli orobici appaiono intenzionati a migliorare la difesa offrendo così più alternative a Gasperini in vista dell’ultima metà di stagione. Uno dei nomi della lista è quello di Thilo Kehrer. Il classe 1996, nato in Germania da padre tedesco e madre burundese, era riconosciuto qualche stagione fa come uno dei talenti più cristallini in ambito europeo, tanto da portare il PSG a spendere 37 milioni e offrire un quinquennale per strapparlo dallo Schalke 04.

A Parigi trova poco spazio e allora nel 2022 opta per l’opzione Premier League, firmando per il West Ham ad un terzo del suo prezzo di quattro anni fa ovvero 12 milioni. Kehrer non riesce a brillare nemmeno in Inghilterra e dunque ora starebbe valutando l’ipotesi Serie A. Su di lui però non c’è solo l’Atalanta, ma anche la Roma che ha come obiettivo principale così come la Dea e altre squadre di Serie A quello di migliorare il reparto difensivo in vista di un forcing finale in campionato e non solo veramente importante dal punto di vista fisico, mentale e numerico per gli allenatori.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, SI GUARDA ANCHE IN ITALIA

Il calciomercato dell’Atalanta potrebbe svilupparsi in Italia. Come detto per Kehrer c’è la concorrenza della Roma e le ultime parentesi della sua carriera non sono sicuramente una certezza per Gasperini. Ecco quindi le alternative al difensore tedesco con Radu Dragusin come primo nome. Il rumeno classe 2002 era stato portato in Italia dalla Juventus nel 2018 dal Regal București vincendo la concorrenza dell’Atletico Madrid. Quattro stagioni più tardi e dopo i prestiti tra Sampdoria e Salernitana, Dragusin si unisce al Genoa in prestito con obbligo di riscatto. La promozione in Serie A e la stagione attuale che lo vede come titolare fisso per Gilardino hanno fatto crescere il valore del giocatore.

Il suo modo di giocare a tre nella difesa del tecnico rossoblu accresce anche l’interesse di Gasperini, consapevole della conoscenza degli automatismi da braccetto da parte di Dragusin. L’ultimo nome è quello di un altro giocatore che milita in Italia, ma in Serie B. Il colpo a sorpresa si chiama Alessandro Marcandalli, difensore in prestito alla Reggiana ma di proprietà anch’esso del Genoa. Il classe 2002 ha disputato ben 17 partite in Serie B quest’anno di cui 16 da titolare diventando un giocatore fondamentale per Alessandro Nesta. Su di lui però sembra aver messo gli occhi anche la Juventus.











