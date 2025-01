Calciomercato Bologna News: l’opzione dalla Serie A

Il calciomercato Bologna potrebbe attuare delle trasformazioni nella batteria dei difensori centrali a disposizione di Vincenzo Italiano oltre a tenere gli occhi sulle occasioni di mercato della Serie A, come Cristiano Biraghi della Fiorentina, e su giocatori per il futuro del club, come Ordonez del Velez, tra i giocatori meno utilizzati dall’allenatore ex Fiorentina c’è Martin Erlic, arrivato dal Sassuolo come uno dei sostituti di Riccardo Calafiori, ma che potrebbe essere ceduto in prestito al Parma che dopo aver ufficializzato l’acquisto di Alessandro Vogliacco è intenzionato ad aggiungere un altro difensore centrale per cercare di ovviare ai numerosi gol subiti dalla squadra.

Ecco che allora il responsabile del calciomercato Boilogna, Giovanni Sartori, si è messo alla ricerca di giocatori che possano prendere in rosa il posto lasciato dall’eventuale cessione del croato e il primo profilo tra i più interessanti sembra essere stato riscontrato in Marin Pongracic, difensore croato ventisettenne che la Fiorentina ha acquistato in questa finestra di mercato ma che potrebbe lasciar andare via in prestito visto il minutaggio limitato che gli sta riservando Raffaele Palladino. Pongracic ha dimostrato nella scorsa stagione e con la nazionale di essere un difensore affidabile dotato di un’ottima velocità e capacità di lettura delle azioni offensive oltre che capace di trovare la via della rete.

Calciomercato Bologna News: il nome dalla Francia

Il secondo profilo del calciomercato Bologna, che però sarebbe più difficile da raggiungere è quello di Lilian Brassier, difensore mancino dell’Olympique de Marseille che lo ha acquistato nell’ultima sessione di mercato in prestito con diritto di riscatto dopo l’ottima stagione con lo Stade Brestois, che aveva attirato su di lui l’interesse di molte squadre tra cui anche il Milan. Brassier aveva accettato di rimanere in Ligue 1 convinto dal gioco che avrebbe potuto esprimere insieme a Roberto De Zerbi ma fino ad ora ha collezionato poche presenze, solo 10 e spesso gli sono stati preferiti i suoi compagni di reparto.

Brassier potrebbe quindi lasciare Marsiglia ma bisognerebbe mettere d’accordo tre club, l’Olympique de Marseille, lo Stade Brestoise e il Bologna, se questa operazione dovesse riuscire il venticinquenne francese arriverebbe in Emilia con la stessa formula che lo ha portato nel suo club attuale, prestito secco con diritto di riscatto per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.