CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, NUOVO NOME DALL’ARGENTINA

Il calciomercato Bologna cerca soluzioni in vista degli impegni futuri. Il club felsineo ha affrontato per la seconda volta nella propria storia la Champions League: l’avventura europea non è stata indimenticabile a livello di risultati, ma alcune prestazioni e il calore del pubblico l’hanno resa lo stesso magica. Archiviata l’esperienza europea, il Bologna proseguirà la propria stagione in Italia. Per quanto riguarda il mercato invece ci si affida nuovamente al Sudamerica dove Christian Ordonez ha attirato le attenzioni degli emiliani.

Il centrocampista del Velez, stessa squadra di Castro prima di vestire rossoblu, è anche lui un 2004 e l’idea del Bologna sarebbe quella di offrire anche più della clausola rescissoria (10 milioni) per convincere il club ad un pagamento dilazionato. Sempre in Argentina c’è un discreto interesse per Valentin Gomez, ma il giocatore è più vicino al Cruzeiro in Brasile rispetto a quanto lo sia al Bologna. Si attendono dunque notizie dal Sudamerica per i nuovi colpo della squadra di Italiano

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, IL FUTURO DI LUCUMI

Una delle colonne portanti in questi anni del Bologna è sicuramente Lucumi. Il difensore ha un contratto fino al 2027 con opzione per un’altra stagione. Il calciomercato Bologna non esclude però una partenza del colombiano, Su di lui c’è una squadra che il giocatore difficilmente rifiuterebbe ovvero l’Atletico Madrid. La pista si era già palesata in estate salvo poi raffreddarsi, convincendo il giocatore a restare ancora diversi mesi in squadra al Bologna. Su Lucumi c’era anche il Milan.

Potrebbe però esserci un riavvicinamento tra le parti in occasione del mercato invernale. Sicuramente il fatto che il Bologna possa decidere in completa e totale autonomia di vendere un pezzo pregiato, fa capire quanto bene stanno lavorando la società e dirigenza rossoblu in questi anni. Il Bologna, anche se molti non sembrano dar merito al lavoro di Italiano, sono in perfetta media punti rispetto all’anno scorso con Thiago Motta e attualmente sono settimi in classifica a -4 dal quinto posto che potrebbe nuovamente valere la Champions League.

