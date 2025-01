Calciomercato Bologna News: la strategia di Sartori e il nuovo portiere Thomas Gillier

Il calciomercato Bologna si muove sia per cercare di rinforzare la rosa di Vincenzo Italiano e provare a ripetere l’impresa dello scorso anno ma soprattutto è alla ricerca di colpi in prospettiva cercando giocatori giovani dal grande potenziale che possano crescere ed esprimerlo in Europa con la maglia rossoblù Per riuscire in questa strategia il direttore sportivo degli emiliani Giovanni Sartori ha messo gli occhi sul Sud America dove le squadre sono ricche di giovani talenti e sono pronte a venderli per cifre non troppo elevate, il primo obiettivo è Christian Ordonez ma sul centrocampista del Velez c’è l’interesse di numerose squadre tra cui l’Atalanta ma il Bologna pensa di riuscire a convincerlo grazie all’intervento di un suo ex compagno, Santiago Castro.

Un altro giovane talento del calcio sudamericano su cui Sartori ha messo gli occhi è Thomas Gilier, portiere cileno di origine francese nato nel 2004 e di proprietà dell’Universidad Catolica, squadra della capitale Santiago del Cile, in questa stagione ha giocato 20 partite e ha concesso solo 24 gol mantenendo la porta inviolata per 6 partite. Ad aver convinto il Bologna a voler investire i pochi milioni necessari su di lui oltre alla giovane età è la sua reattività alla quale si affida per supplire alla sua altezza, solo 186 cm. Il giocatore non arriverebbe in questa sessione di mercato e potrebbe anche essere acquistato la prossima stagione rimanendo in Cile per crescere e sostituire Skorupski quando verrà ritenuto non più all’altezza.

Il calciomercato Bologna tiene poi gli occhi sempre attenti sul campionato argentino dove ha individuato un nuovo possibile acquisto Roman Vega, terzino mancino anche lui classe 2004 in forza all’Argentinos Junior con cui quest’anno ha giocato 65 partite in tutte le competizioni ma contribuendo con un solo assist, e con un passato in Spagna nell’accademia del Barcellona. Rispetto a Gillier è più pronto per approdare in Europa ed essere del giusto livello almeno per giocare in Italia, e il possibile addio di Lykogiannis in ritorno verso la Grecia, potrebbe spingere Sartori ad accelerare le trattative e portarlo immediatamente a Bologna, anche in questo caso il trasferimento sarebbe a titolo definitivo e per una cifra che può arrivare al massimo a 5 milioni.

Questi possibili acquisti del calciomercato Bologna si inseriscono nella strategia si poter cedere alcuni tra i suoi migliori giocatori o comunque alcuni dei titolari, in particolare sembrerebbe che due difensori centrali, i più impiegati da Italiano in questa stagione, siano finiti sotto l’interesse di un top club italiano, l’Inter. I nomi sul taccuino del calciomercato Bologna sono quello di Jhon Lucumi e soprattutto Sam Beukema che dopo il trasferimento di Riccardo Calafiori della scorsa estate potrebbero essere venduti a suon di milioni per finanziare gli acquisti della prossima stagione.