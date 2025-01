Calciomercato Atalanta News: Giacomo Raspadori opportunità in attacco

Il calciomercato Atalanta sembra poco attivo in questa finestra invernale, la squadra è forte e lo ha dimostrato lottando per le prime posizioni in questa prima parte di stagione, la dirigenza neroblù però non si accontenta e vuole portare a casa delle trattative per coprire i piccoli buchi della rosa attuale, soprattutto in difesa dove si seguono Disasi e Ordonez, ma anche nel reparto offensivo dove, per via di infortuni, Gian Piero Gasperini ha a disposizione solamente Lookman, De Ketelaere e Retegui. Si erano seguiti due profili giovani e internazionali da poter consegnare immediatamente al tecnico, Rayan Cherki, per cui però l’Olympique Lyonnais non vuole meno dei 22 milioni della clausola, e Julio Enciso, che però si è appena trasferito in prestito dal Brighton all’Ipswich Town.

Nelle ultime settimane l’Atalanta ha iniziato a seguire un profilo italiano che già conosce la Serie A e che ha esplicitamente richiesto di lasciare la sua squadra attuale per il poco minutaggio, Giacomo Raspadori che in più occasioni ha confermato di voler lasciare Napoli e che la società partenopea vorrebbe accontentare. Su di lui c’è anche l’interesse della Roma che lo vorrebbe come sostituto di Dovbyk, ma il gioco di Gasperini, la possibilità di giocare e farlo anche in Champions League e ritrovare il suo vecchio compagno del Sassuolo Gianluca Scamacca potrebbero essere fattori che convincono Raspadori a scegliere Bergamo.

Calciomercato Atalanta News: Christian Ordonez o Arne Engels per il centrocampo futuro

Il calciomercato Atalanta si muove poi in prospettiva e con l’eventualità di salutare uno dei suoi centrocampisti, Ederson su tutti, la dirigenza sta seguendo due profili giovani e che potrebbero essere portati a Bergamo per crescere ed essere valorizzati dal gioco di Gasperini. Il primo nome è quello di Christian Ordonez, centrocampista argentino classe 2004 del Velez Sarsfield con cui ha vinto la Liga Profesional e su cui c’è forte anche l’interesse del Bologna. Il calciatore è valutato intorno ai 10 milioni ma potrebbe arrivare anche per meno e sarebbe l’aggiunta di un giocatore capace di impostare il gioco ma anche fermare le azioni avversarie.

L’altro nome seguito dalla società bergamasca per il centrocampo del prossimo anno è quello di Arne Engels, ventunenne belga di proprietà del Celtic con cui quest’anno ha giocato 20 partite e trovato 6 gol e 2 assist nella Scottish Premiership, ha caratteristiche diverse dall’argentino è un centrocampista più di spinta e con ottimi tempi di inserimento e che può trovare spesso il gol, può giocare nel centrocampo a due tipico dell’Atalanta o dietro alla coppia d’attacco, come sta facendo Pasalic nelle ultime partite. Gli scozzesi chiedono tra i 15 e i 20 milioni ma per l’Atalanta non dovrebbe essere un ostacolo se davvero volesse portarsi a casa il calciatore.