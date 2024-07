Calciomercato Fiorentina News/ Si lavora per Theate. In attacco spunta l’idea Dallinga (3 luglio 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, PIACE THEATE: LA RICHIESTA PER L’EX BOLOGNA

Il calciomercato Fiorentina ha un obiettivo su tutti: Arthur Theate. In molti lo ricorderanno al Bologna, protagonista di una grande stagione nel 2021/2022, prima di passare al Rennes per 20 milioni di euro. Il belga, che ha giocato con la sua Nazionale l’Europeo, potrebbe dunque tornare in Italia.

La squadra rossonera francese ha acconsentito per la sua cessione e lui ha ribadito che il ritorno nel massimo campionato italiano sarebbe più che gradito. Ora dunque la palla passa alla Fiorentina che dovrà offrire una cifra capace di convincere il Rennes a far partire il difensore.

Il prezzo è inferiore a quello speso dal Rennes qualche stagione fa dato che parliamo di 15/16 milioni richiesti, una cifra importante ma che potrebbe giustificare l’operazione: Theate rappresenterebbe il prototipo del difensore ideale da consegnare a Palladino per la prossima stagione.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, CERCASI PUNTA FISICA: LUCCA O DALLINGA

Andiamo ora a vedere il calciomercato Fiorentina in ottica offensiva. I nomi sono tanti, ma hanno tutti molto in comune tra loro. I viola cercano una punta alta, forte fisicamente e dalla buona vena realizzativa, un po’ com’era stato Djuric proprio per Palladino al Monza.

Piace tanto Lorenzo Lucca, riscattato dall’Udinese dal Pisa e ora considerato cedibile solamente davanti ad un’offerta molto importante. Visto che fino a questo momento non c’è stato modo di chiudere questo affare, la Fiorentina avrebbe virato per una soluzione estera.

Stiamo parlando di Thijs Dallinga, centravanti fisico del Tolosa. Se è vero che il club francese sia più aperto alla cessione, la differenza di prezzo è netta: 25 milioni rispetto alla decina abbondante richiesta dall’Udinese. Con il solo arrivo di Kean in avanti, la società toscana dovrà necessariamente mettersi al lavoro.











