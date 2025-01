Calciomercato Genoa News: Maxwel Cornet, è arrivato il nuovo esterno

Il calciomercato Genoa ha il compito di rinforzare la rosa a disposizione di Patrick Vieira soprattutto nella zona avanzata del campo dove la squadra sta facendo fatica a trovare i gol che gli servono per salvarsi. L’arrivo del nuovo allenatore ha comunque dato nuova linfa alla squadra che è uscita dalle ultime posizioni e sembra anche dalla lotta salvezza, il cambio di modulo però e l’approccio diverso in campo impone alla dirigenza del grifone di muoversi sul mercato per trovare un sostituto di Andrea Pinamonti, visti i numerosi infortuni di VItinha e la poca affidabilità di Mario Balotelli, e un giocatore che possa giocare sulle fasce nel 4-1-4-1 del tecnico francese.

Uno dei due ruoli è stato già coperto in questo calciomercato Genoa con l’acquisto di un calciatore dalla Premier League per fargli ritrovare il massimo della forma che lo aveva portato nel campionato inglese, il giocatore in questione è Maxwel Cornet, esterno ivoriano capace all’occorrenza di giocare come terzino, che arriva in prestito secco dal West Ham dopo solo 2 partite giocate in questa stagione. Per Cornet dopo il passaggio dall’Olympique Lyonnais alla Premier League è stato un crescendo di prestazioni e di considerazione a livello europeo che ha convinto il West Ham a spendere 20 milioni per acquistarlo dal Burnley, il passaggio a Londra però non ha portato bene e ora ha deciso di accasarsi da Patrick Vieira per trovare il suo massimo livello.

Calciomercato Genoa News: Denis Dragus e Christian Kouame i nomi per l’attacco

Il calciomercato Genoa è poi alla ricerca di un attaccante che sostituisca Mario Balotelli in rosa, ormai fuori dal progetto dopo soli pochi mesi, e possa essere un’alternativa in campo a Pinamonti, i nomi selezionati dalla dirigenza rossoblù sono quelli di Denis Dragus, venticinquenne rumeno del Trabzonspor già passato dal Genoa, Christian Kouame, attaccante ivoriano della Fiorentina portato in Serie A sempre dal grifone, e Andrea Compagno, attaccante italiano ora svincolato con un passato da goleador in Romania con il FCSB e in Cina con il TJ Jinmen TIger.

I primi due profili per il sono quelli su cui il Genoa vorrebbe puntare di più, perché giocano in campionati più competitivi, conoscono già la Serie A e sono in attività da inizio stagione, la dirigenza vorrebbe evitare di fare un altro errore come quello di Balotelli solo perché il giocatore è svincolato. Si cerca quindi il prestito per entrambi gli attaccanti ma mentre il Trabzonspor apre, perché il posto da titolare è riservato a Piatek, la Fiorentina preferirebbe il trasferimento a titolo definitivo o con l’obbligo di riscatto così da poter reinvestire la cifra su una punta.