Calciomercato Inter News/ Bijol, la Bundesliga si aggiunge alla corsa al difensore sloveno (20 luglio 2024)

Il calciomercato Inter è alla ricerca di un difensore. Cabal è andato alla Juventus dunque la ricerca del sostituto di Bastoni prosegue. Il nome che piace tanto è quello di Bijol, ma come già era stato raccontato il Bologna si era fiondata su di lui in vista della cessione di Riccardo Calafiori.

Come se non bastasse, la concorrenza si è estesa anche fuori dai confini nazionali. Ora sul difensore sloveno, secondo quanto raccolto da Sportitaila, ci sarebbero anche due squadre di Bundesliga ovvero Wolfsburg e Stoccarda. Staremo a vedere il futuro del giocatore, tra i convocati all’Europeo in Germania vinto dalla Spagna.

Bijol rappresenterebbe alla perfezione il prototipo del difensore perfetto per Simone Inzaghi essendo un braccetto roccioso ma al tempo stesso tecnico e rapido. Un grave infortunio ha tenuto fuori per diversi mesi il calciatore, tornato però in ottima forma per l’Europeo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SU BIJOL ANCHE SIRENE ESTERE

Il calciomercato Inter non si limita a Bijol. C’è infatti da raccontare la situazione Dumfries-Nodye: l’esterno olandese dovrebbe rinnovare a breve con i nerazzurri nonostante le frizioni delle settimane scorse: contratto fino al 2027 con ingaggio da 4 milioni di euro a stagione.

L’alternativa era senza dubbio quella di Dan Ndoye. Seguito anche da vicino dalla dirigenza nerazzurra durante gli Europei, il giocatore svizzero ha ben figurato nella sua scorsa stagione con la maglia del Bologna, segnando il gol decisivo per l’eliminazione proprio dell’Inter in Coppa Italia. La valutazione, secondo il Corriere dello Sport, è di 25 milioni e i meneghini sembrano aver fatto un passo indietro.











