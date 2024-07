Calciomercato Inter/ Tentativo in prestito per Gudmundsson. Dumfries rinnova fino al 2028 (20 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DUMFRIES RINNOVA FINO AL 2028

Prosegue a rilento il calciomercato Inter con Marotta che sta cercando di chiudere il prima possibile il capitolo rinnovi così da consegnare un gruppo privo di problematiche a Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. I nerazzurri hanno da poco concluso i rinnovi dello stesso Simone Inzaghi, del capitano Lautaro Martinez e di Niccolò Barella e stanno per aggiungere un quarto prolungamento dopo una lunga trattativa.

A breve arriverà anche l’ufficialità del rinnovo di Denzel Dumfries che prolungherà il suo contratto con l’Inter fino al 2028 dopo un lungo anno ricco di trattative e proposte che hanno portato ad una soluzione da 4 milioni di euro a stagione – il doppio rispetto al contratto precedente -. Il rinnovo di Denzel Dumfries è un ottimo segnale da parte della società nerazzurra che sembra avere chiari gli obiettivi per il futuro e dimostra ancora la volontà di voler vincere anche nella prossima stagione.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PROPOSTA DI PRESTITO ONEROSO PER ARRIVARE A GUDMUNDSSON

La sessione estiva, però, non si ferma solo con i rinnovi anche se il calciomercato Inter prosegue a rilento dopo gli arrivi di Zielinski, Taremi e Josep Martinez che andranno ad inserirsi nell’enorme parco di scelte a disposizione di Inzaghi. Per ampliare la possibilità di scelta di Inzaghi, l’Inter continua la trattativa con il Genoa per l’islandese Albert Gudmundsson anche se le richieste del club ligure sono ritenute troppo elevate dai vertici nerazzurri.

La suggestiva idea delle ultime ore, però, potrebbe sbloccare la trattativa Gudmundsson sulla base di un prestito oneroso da circa 10 milioni a stagione con diritto di riscatto in favore dell’Inter ad una cifra che andrà a sfiorare i 30 milioni richiesti dal Genoa. Per ora rimane solo una suggestione anche se l’Inter continua a fare sul serio per portare Albert Gudmundsson a Milano dopo l’ottima stagione trascorsa con il Genoa.

