CALCIOMERCATO INTER NEWS: REBUS FRATTESI!

Il calciomercato dell’Inter nelle ultime ore sta anche “giocando in difesa” per cercare di evitare un’uscita che sicuramente non farebbe piacere a Simone Inzaghi, che vuole una rosa ampia e affidabile in vista di una stagione lunghissima che culminerà anche con la partecipazione al Mondiale per club. La Roma ha mostrato interesse per Davide Frattesi, ma l’Inter ha prontamente respinto la proposta prima che potesse trasformarsi in una trattativa concreta

Frattesi teme di vivere un’altra stagione simile alla precedente, con limitato spazio in campo, considerando che contro Genoa e Lecce si è guadagnato solo due spezzoni di partita. L’Inter è consapevole dello stato d’animo del giocatore, ma ha ribadito al procuratore Riso che Frattesi non è sul mercato e che, indipendentemente dall’utilizzo fatto da Inzaghi, l’ex Sassuolo è considerato fondamentale per i piani futuri del club. Inoltre, l’Inter non è interessata all’offerta della Roma, che includeva Bryan Cristante come contropartita, un giocatore che non rientra nelle preferenze del club nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: PALACIOS NON ANCORA UFFICIALE

Il calciomercato dell’Inter attende anche di sciogliere l’ultimo nodo su un innesto in difesa fortemente richiesto da Simone Inzaghi. Tomas Palacios è arrivato a Milano da due giorni: dopo l’atterraggio all’aeroporto, ha trascorso ventiquattr’ore dedicate alle visite mediche e all’idoneità sportiva, solitamente preludio alla firma del contratto. Tuttavia, in questo caso, il processo non si è concluso con la firma attesa. Il difensore classe 2003 è stato visto sorridente mentre completava tutte le procedure necessarie, ma la sua firma è attesa per mercoledì.

L’Independiente Rivadavia ha insistito fino all’ultimo per ottenere una percentuale sulla futura rivendita del giocatore da parte dell’Inter, ma il club milanese ha mantenuto la propria posizione, puntando su un acquisto a titolo definitivo per 6,5 milioni di euro più bonus. Alla fine, il contratto quinquennale per il giovane difensore argentino è pronto per essere firmato. Se non ci saranno ulteriori imprevisti, Palacios sarà accolto a San Siro venerdì, in occasione della partita casalinga contro l’Atalanta.