Calciomercato Inter News/ Il Bayern Monaco alza il muro per Kim. Correa-Lazio, il ritorno? (11 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER, IL BAYERN MONACO CHIUDE AL PRESTITO PER KIM

Il calciomercato Inter ha trovato la porta sbarrata per Kim. Il Bayern Monaco fa sapere che l’idea del prestito è tutt’altro che invitante. I nerazzurri hanno chiesto informazioni, sondando il terreno presentando due possibili offerte: prestito con diritto di riscatto o prestito con gentlemen’s agreement, vale a dire un accordo senza cifre bensì con la possibilità di parlarne a fine stagione.

Il no dei bavaresi apre altre piste, quelle già conosciute. Da una parte Mario Hermoso, dall’altro Ricardo Rodriguez, il primo con la richiesta di un triennale a 4/5 milioni l’anno mentre il secondo un accordo annuale a cifre più contenute. Molto dipenderà dal futuro di De Vrij: l’olandese, reduce dall’Europeo con la Nazionale Oranje, ritornerà a Milano con il contratto in scadenza nel 2025.

Si riapre invece la pista Bijol dell’Udinese. Il pressing del Nottingham Forest sta mette spalle al muro il club bianconero, sia per la volontà del giocatore di trasferirsi in Premier League sia per la proposta che sta tentando i friulani. L’Inter rimane alla finestra, ma c’è bisogno di uno sforzo per arrivare allo sloveno. Insomma, situazioni tutte in stand-by in attesa di sviluppi.

CALCIOMERCATO INTER, DOPPIA PISTA PER JOAQUIN CORREA

Il calciomercato Inter ha bisogno di sfoltire in attacco. Troppe dinamiche ancora sospese per Beppe Marotta che dovrà per forza di cose smaltire qualche ingaggio pesante in zona offensiva. Secondo Simone Togna, Joaquin Correa è uno dei primi indiziati per lasciare Milano. Reduce dal prestito non troppo fruttuoso con il Marsiglia, il Tucu ha comunque ricevuto le attenzioni di Siviglia e Lazio: il ritorno in biancoceleste potrebbe smuovere Correa con gl iagenti già avvisati e un prezzo fissato. Per evitare una minusvalenze, infatti, serviranno 8 milioni.

Già svincolato, Alexis Sanchez non ha ancora voglia di smettere e si trova davanti ad un bivio. Il Marsiglia lo vorrebbe, proprio per sostituire Correa, ma prima di affondare il colpo è necessario liberare uno slot da extracomunitario. Sempre secondo Gianluca Di Marzio, l’Udinese sogna in grande e nonostante un ingaggio più alto della media, potrebbe fare uno strappo alla regola per riportare il cileno a Udine a distanza di 13 anni. Da non escludere anche il Como, interessato all’attaccante.











