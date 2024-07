Calciomercato Como News/ I sogni sono Sanchez e Correa, per il centrocampo ecco Sucic (10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO COMO NEWS: SI SOGNA UN DOPPIO COLPO

Il calciomercato Como muove i suoi ingranaggi: i tifosi possono davvero sognare perché la proprietà ha soldi e idee, e per questo ritorno in Serie A dopo 21 anni si vuole costruire una squadra di tutto rispetto da mettere a disposizione di Cesc Fabregas. Per esempio, dopo Raphael Varane adesso il grande obiettivo è quello di un doppio colpo in attacco: ci si rivolge all’Inter per Alexis Sanchez e Joaquin Correa. Il primo che dovrebbe tornare a Marsiglia ma non è troppo stuzzicato dall’idea, il secondo che al Vélodrome ha giocato negli ultimi mesi ed è ancora di proprietà della società nerazzurra, che per entrambi ha progetti diversi.

L’Inter come abbiamo già detto ha bisogno di vendere per fare spazio a nuovi acquisti, e dunque Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero realmente sedersi al tavolo del Como e trattare: per Sanchez e Correa potrebbe essere l’occasione per tornare a essere grandi protagonisti in una squadra di Serie A, certamente non si lotterebbe per lo scudetto ma può stuzzicare l’idea di portare in alto la neopromossa lariana. Per il momento siamo davvero soltanto a una mera suggestione, ma come detto attenzione alle mosse di calciomercato del Como perché la proprietà ha davvero tante risorse e le vuole utilizzare…

A CENTROCAMPO PIACE SUCIC

Gli obiettivi del calciomercato Como sono davvero parecchi, difficile riassumerli tutti ma parliamo di un nome spuntato a centrocampo: si tratta di Petar Sucic, un giovane croato. È un classe 2003: dunque un giovane che però ha già raccolto esperienza in campo internazionale, gioca nella Dinamo Zagabria con cui ha disputato i turni preliminari di Champions League ed Europa League, e ha giocato anche in Conference League. Sucic è un elemento di cui in patria si parla molto bene, e che ha un costo davvero basso per quello che potrebbe diventare: può essere acquistato per circa 6 milioni di euro, sostanzialmente un affare per il Como.

Certo, poi bisognerebbe vedere come questo centrocampista si adatterebbe al campionato italiano ma certamente Cesc Fabregas, che nel ruolo si intende parecchio, potrebbe avallare l’operazione della sua società; si parla in questi giorni di contatti che sarebbero stati già avviati con la Dinamo Zagabria, al momento siamo solo alle informazioni preliminari ma presto il calciomercato Como potrebbe decidere di affondare il colpo anche per Petar Sucic.











