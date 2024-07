CALCIOMERCATO INTER NEWS, CARBONI-OM: SI CHIUDE

Il calciomercato Inter potrebbe mettere la parola fine sulla telenovela Carboni. Il fantasioso e talentoso trequartista classe 2005, reduce dal prestito al Monza, sarebbe finalmente pronto per accasarsi al Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Il giocatore nerazzurro, come annunciato sia da Fabrizio Romano che dal presidente Beppe Marotta, andrebbe in Ligue 1 con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della società meneghina.

Per l’Inter è senza dubbio la soluzione migliorare dato che il giocatore non troverebbe spazio attualmente in squadra e al tempo stesso si confronterebbe in uno dei migliori cinque campionati d’Europa sotto la guida di un allenatore molto abile come De Zerbi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, MAROTTA CHIAMA CHIESA

Per il calciomercato Inter rispunta la suggestione Federico Chiesa. A svelare un retroscena interessante sull’attuale esterno della Juventus è Sandro Sabatini. Il giornalista infatti avrebbe rivelato una notizia ipoteticamente decisiva

