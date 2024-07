CALCIOMERCATO INTER NEWS, SCATTA IL CASTING PER LA DIFESA

Continua il calciomercato Inter e lo fa alla ricerca di un nuovo difensore centrale da inserire nel terzetto di un Simone Inzaghi che attende paziente e prepara la prossima stagione con una serie di uscite fino ad ora convincenti. L’infortunio in Copa America del canadese Buchanan ha complicato i piani dei nerazzurri che sono alla continua ricerca di un nuovo difensore centrale che permetta a Darmian di spostarsi definitivamente sull’esterno per alternarsi con Dumfries.

I nomi usciti negli ultimi giorni sono principalmente tre e, a meno di sorprese, uno di questi sarà il nuovo difensore della prossima Inter di Simone Inzaghi. Ricardo Rodriguez del Torino, Renan dello Zenit San Pietroburgo e Zeze del Nantes sono i tre nomi nella lista di Marotta e Ausilio che stanno cercando di accontentare in contemporanea sia l’allenatore che la proprietà che sta chiedendo solo calciatori con un buon potenziale in grado di generare importanti plusvalenze.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ZEZE, RODRIGUEZ E RENAN I TRE NOMI PER LA DIFESA DI INZAGHI

Non è un mistero che il nome del calciomercato Inter preferito da Inzaghi sia Ricardo Rodriguez ma Oaktree non è d’accordo per via dell’avanzata età del difensore svizzero che è svincolato dopo un’ottima esperienza nel Torino. Per Renan il discorso non è semplice perché lo Zenit chiede una cifra intorno ai 20 milioni per un difensore classe 2003 senza esperienza nel calcio europeo.

Il più vicino sembra invece essere Nathan Zeze che è di proprietà del Nantes e sembrerebbe gradire particolarmente la destinazione Inter con i francesi che però non hanno esigenza di vendere e lo cederebbero solo con un’offerta congrua per un 2005 dall’indubbia prospettiva futura. Rimane tutto ancora da definire ma le idee del calciomercato Inter sembrano essere chiare anche in vista di un campionato che inizierà tra due settimane con i nerazzurri che si presenteranno da campioni in carica.