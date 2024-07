CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Per Hermoso servono 30 milioni, Inzaghi non molla Gudmundsson (11 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: HERMOSO SCENDE, RODRIGUEZ SALE!

Il calciomercato dell’Inter in questi giorni è alla ricerca di un difensore mancino per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Tajon Buchanan, che sarà assente per circa cinque mesi. Tra i vari nomi di calciomercato sul taccuino di Piero Ausilio, quello di Mario Hermoso spicca in cima alla lista dell’Inter. Il difensore spagnolo, libero dopo la scadenza del contratto con l’Atletico Madrid a giugno, rappresenta un’opportunità di mercato che Marotta vorrebbe cogliere. Hermoso sarebbe perfetto per Simone Inzaghi, grazie alla sua esperienza internazionale e al suo elevato tasso tecnico.

Tuttavia, l’operazione di calciomercato è frenata dalle alte richieste del giocatore e dall’età, aspetti che non entusiasmano il fondo Oaktree: Hermoso richiede un contratto di tre anni con opzione per il quarto e un salario di 4 milioni di euro netti a stagione, un impegno complessivo di circa 30 milioni di euro, troppi anche per l’Inter e uno scoglio che ha fatto anche allontanare il Napoli che si era mosso sul giocatore. Negli ultimi giorni per questo è emersa l’opzione Ricardo Rodriguez, che ha tre anni in più rispetto a Hermoso ma costerebbe molti milioni in meno.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SI LAVORA PER GUDMUNDSSON

Il calciomercato dell’Inter non molla neanche quello che è un vero e proprio pallino di Simone Inzaghi, l’attaccante islandese del Genoa, Albert Gudmundsson, reduce da una grande stagione con la maglia dei Grifoni, è ora al centro delle attenzioni dell’Inter. L’islandese è, da tempo, il primo nome sulla lista del tecnico nerazzurro, che ne apprezza l’imprevedibilità e la rapidità in campo aperto. Queste caratteristiche completerebbero un reparto offensivo già composto da Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi, oltre a Arnautovic, che i dirigenti dell’Inter contano di cedere entro la fine del calciomercato. Il suo posto, a livello di ingaggio, verrebbe preso proprio da Gudmundsson.

Resta da superare la resistenza del Genoa, che per liberare il suo gioiello chiede 30 milioni di euro. Questa cifra potrebbe essere trattabile grazie all’ottimo rapporto tra i due club, come dimostrato dall’accordo raggiunto per Josep Martinez, ufficialmente nerazzurro da ieri. Per l’islandese, si sta valutando una formula simile a quella utilizzata l’estate scorsa per Frattesi con il Sassuolo: prestito con obbligo di riscatto tra un anno, in modo da impattare sul prossimo bilancio.











