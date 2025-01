CALCIOMERCATO JUVENTUS, DOUGLAS LUIZ TORNA IN PREMIER LEAGUE?

Il calciomercato Juventus però non si limita solo a Zirkzee. La Vecchia Signora ha assoluto bisogno di un rinforzo in difesa poiché gli infortuni di Cabal in Nazionale e Bremer nella sfida con il Lipsia hanno estromesso entrambi fino al termine della stagione. Inoltre l’addio di Danilo ha ulteriormente liberato un altro posto nel cuore della difesa. Sarà Giuntoli a dover lavorare a lungo per capire quale di questi tre giocatori conviene acquistare: Antonio Silva del Benfica, Tomori del Milan o Hancko del Feyenoord, a meno di sorprese. C’è però un giocatore che potrebbe partire a gennaio ed è Douglas Luiz. Il centrocampista, secondo Birmingham Live, è finito nel mirino del Manchester City di Guardiola dopo l’infortunio di Rodri che sta complicando la vita a Guardiola.

Il City vorrebbe acquistare il brasiliano con la formula del prestito, giusto per sopperire al ko dello spagnolo mentre la Juventus aprirebbe solamente in caso di cessione a titolo definitivo, rientrando almeno in parte della spesa fatta.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, ZIRKZEE LIBERATO DALLO UNITED

Il calciomercato Juventus punta forte su Joshua Zirkzee. L’attaccante del Manchester United è ormai in rottura totale con il club inglese, a maggior ragione dopo ciò che è successo nella sfida di Premier League contro il Newcastle. L’olandese è stato sostituito dopo appena 32 minuti dall’inizio della partite sul risultato di 2-0 per i bianconeri. A quel punto Zirkzee è tornato in panchina solo per prendere il giubbotto, dirigendosi poi direttamente negli spogliatoi. L’arrivo di Ruben Amorim dunque non ha aiutato Zirkzee a trovare continuità, anzi, lo ha praticamente accompagnato alla porta. E ora il futuro è tutto da scrivere con il ritorno in Italia che prende sempre più quota per Joshua.

Alla Juventus allena un certo Thiago Motta che Zirkzee conosce molto, molto bene. Insieme hanno conquistato la qualificazione in Champions League con il Bologna prima di prendere due strade diverse tra loro. L’idea dei responsabili del calciomercato Juventus è quella di acquistare Zirkzee in prestito così da non spendere già a gennaio la cifra completa per il trasferimento. Detto ciò, d’altro canto i Red Devils vorrebbero cedere il calciatore a titolo definitivo il prima possibile.