CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: UN INDENNIZZO PER DANILO

Danilo è naturalmente un nome caldissimo per il calciomercato Napoli e questa evidentemente non è più una novità, però se i partenopei si erano illusi di poter prendere a zero euro il difensore della Juventus dovranno rifare i conti, almeno secondo quanto riferisce il portale specializzato Calciomercato.it, che parla di un indennizzo richiesto dalla Juventus per liberare Danilo e permettergli di andare al Napoli sei mesi prima della scadenza del contratto che lo lega ai bianconeri.

Non dovrebbe trattarsi di una cifra esorbitante, perché parliamo di circa 3 milioni di euro, però è una piccola frenata rispetto ai piani del Napoli, che puntava ad avere gratis il cartellino del difensore brasiliano classe 1991, che gioca nella Juventus fin dal 2019 ma adesso è ai saluti con i bianconeri, avendo giocato solamente circa 800 minuti nella prima parte della stagione in sedici presenze, delle quali appena la metà da titolare. Staremo a vedere se questo sarà solo un piccolo rallentamento, oppure se il futuro di Danilo al Napoli potrebbe essere a rischio…

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: IDEA RIOS PER IL CENTROCAMPO

Da un sudamericano all’altro, anche se decisamente meno conosciuto al grande pubblico in Italia, di nove anni più giovane e centrocampista: questo è l’identikit sommario di Richard Ríos, che potrebbe essere la nuova idea in mediana per il calciomercato Napoli. Parliamo di un colombiano classe 2000, attualmente centrocampista dei brasiliani del Palmeiras: La Gazzetta dello Sport lo indica come possibile obiettivo del Napoli per innalzare il livello tecnico del reparto, anche se a gennaio un giocatore che non è mai stato in Europa potrebbe non essere l’ideale per Antonio Conte, che vuole nomi già pronti per la volata scudetto.

Ecco allora che quello di Richard Ríos potrebbe essere un nome da tenere sotto traccia per il calciomercato Napoli, eventualmente per riparlarne in estate, con una possibile accelerazione se si dovesse presentare però subito l’occasione buona. Il contratto con il Palmeiras è ancora lungo, perché scadrà solamente nel 2028, però il giocatore piace e può garantire un discreto bottino sia in termini di gol segnati sia per gli assist: staremo a vedere se l’interesse per Rios evolverà in una vera e propria trattativa…