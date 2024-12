CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SI CALDA LA PISTA ZIRKZEE

Quello che è successo ieri durante Newcastle-Manchester United è probabilmente il peggior modo per chiudere una parentesi calcistica. Joshua Zirkzee è stato sostituito poco dopo la mezz’ora del primo tempo con la squadra sotto 2-0. Visibilmente infastidito, seppur senza fare scenate, l’ex Bologna ha preso il giubbotto in panchina e se n’è andato direttamente negli spogliatoi. Ora come non mai il suo futuro è lontano anni luce dalla squadra che quest’estate ha speso 40 milioni più commissioni per acquistarlo.

Calciomercato Milan News/ Trincao e Reyna sono le prime richieste di Conceicao (31 dicembre 2024)

Nel giro di sei mesi è passato dal grande colpo di mercato reduce da una stagione da sogno con la qualificazione in Champions League con il Bologna ad essere l’ultimo delle gerarchie di una squadra 14esima in campionato, più vicina alla retrocessione che alla Conference League. L’accanimento dei suoi stessi tifosi che hanno visto in lui il capro espiatorio della situazione è l’ennesima conferma di come per il suo addio sia solo questione di tempo: Zirkzee è in rottura totale con il Manchester United.

Calciomercato Lazio News/ Intesa totale per Fazzini. Scambio Berisha-Hysaj con il Lecce (31 dicembre 2024)

La notizia è stata accolta positivamente da tutte quelle squadre che lo avevano inserito nella lista dei desideri per il mercato di gennaio. A bloccare l’entusiasmo precedentemente era la formula del prestito che non convince i Red Devils, ma ora le cose sono cambiate. Immaginare Zirkzee altri sei mesi tra panchina e tribuna, senza la fiducia né del nuovo allenatore né dei tifosi, è pressoché utopia. A meno che lo United non si impunti, prendendo però gran parte del valore del giocatore, la cessione temporanea magari con diritto di riscatto rimane la soluzione più logica.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TRA ZIRKZEE E VLAHOVIC

Il calciomercato Juventus potrebbe dunque approfittare di questo caos in casa Manchester United per affondare il colpo. Joshua Zirkzee sarebbe entusiasta sia di tornare in Serie A sia di riabbracciare Thiago Motta. L’attuale tecnico bianconero è stato fondamentale per la crescita esponenziale dell’attaccante olandese, avendolo avuto proprio nell’anno d’oro di Bologna. Probabilmente un secondo incontro tra i due potrebbe essere la soluzione ideale per entrambi.

Calciomercato Juventus/ Rifiutata un'offerta per Silva. Sondaggio per Calabria del Milan (31 dicembre 2024)

Anche perché la situazione Dusan Vlahovic rimane un rebus. Il rapporto con i tifosi è un tira e molla sebbene ora come ora sembra andare per il verso giusto. Il problema principale rimane il rinnovo: ad oggi non ci sono novità. La scadenza attuale è a giugno 2026, una data che sembra lontana ma che in realtà è traducibile con “contratto in scadenza tra un anno“. Infatti se non ci sono novità, esattamente tra un anno (e un giorno) Vlahovic potrebbe andare via a zero. Le piste allora sono solamente due, senza troppi giri di parole: o la Juventus trova l’accordo e rinnova il contratto del calciatore pagato 70 milioni più 10 di bonus oppure il rischio di perderlo senza guadagnare un euro in casa bianconera diventerebbe reale.