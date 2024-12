CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, GLI OBIETTIVI IN DIFESA

La Juventus sfrutterà il calciomercato di gennaio per acquistare un difensore, in modo tale da aiutare Thiago Motta a non trovarsi costantemente in situazione di emergenza a causa dei numerosi infortuni in quella zona di campo. Gleison Bremer, autentica colonna portante dei bianconeri, ha rimediato una rottura del crociato dopo uno scontro con Openda nel match vinto dalla Juventus contro il Lipsia in Champions League. Qualche settimana dopo è stato il turno di Cabal. Altro difensore, altro crociato anche se questa volta non è successo né con la maglia della Juve né in una partita bensì in ritiro con la Nazionale prima di un match valido per le qualificazioni ai Mondiali. Un doppio colpo di sfortuna che ha messo fine alla stagione di entrambi.

Calciomercato Juventus/ Sondaggio per Kolo Muani. Continua il pressing su Zirkzee (26 dicembre 2024)

Allora a questo punto la Juve ha dovuto fare di necessità virtù fino a gennaio mentre ora è il momento di muovere le pedine sul mercato. L’ultima nome per la difesa è Araujo del Barcellona, che però si porta dietro un grave infortunio.

Da poco ha rimesso piede in campo seppur non in partita, una situazione che ha penalizzato la crescita del classe 1999 uruguaiano che ha perso mesi importanti lontano dal rettangolo verde. Il contratto è in scadenza nel 2026 e tutto è possibile.

Calciomercato Juventus News/ Zirzkee torna di moda per l'attacco, l'Arsenal tenta Vlahovic (25 dicembre 2024)

L’altro profilo che però è da più tempo sul taccuino dei dirigenti juventini è Tomori. Il Milan vuole evitare un altro caso Kalulu col giocatore praticamente regalato ai bianconeri. Stavolta i rossoneri chiedono la bellezza di 25 milioni per strappare alla concorrenza il difensore.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ARTHUR RITORNA IN SPAGNA?

Un giocatore che invece si allontana dall’orbita del calciomercato Juventus è Skriniar. Il difensore con un passato in Italia tra Sampdoria e Inter, attualmente milita nelle file del Paris Saint-Germain sebbene non riesce a trovare spazio in squadra.

Calciomercato Juventus/ Giuntoli ci prova per Disasi del Chelsea. Mbangula sul mercato (24 dicembre 2024)

Il suo stipendio da 6 milioni complica anche la cessione, ma ora più che mai il PSG sta cercando di cedere lo slovacco. Secondo le voci che arrivano dalla Turchia, non ci sarà però la Juventus nel suo futuro bensì il Galatasaray.

Sul fronte uscite del calciomercato Juventus, il calciatore più vicino alla cessione sembra essere Arthur. L’ex Fiorentina non ha trovato spazio con Thiago Motta e dopo le ipotesi Roma e Como, tramontate relativamente in fretta, ora c’è il Betis interessato a riportare il centrocampista ex Gremio in Spagna dopo l’esperienza al Barcellona.