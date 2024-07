CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Arthur idea per il centrocampo, per Le Fée 20 milioni per chiudere (5 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL REGISTA VIENE DALLA JUVENTUS?

Il calciomercato della Roma continua a monitorare obiettivi importanti per il centrocampo e la novità potrebbe riguardare una colonna della Fiorentina che in questa estate però ha interrotto la sua esperienza in Viola. Arthur Melo infatti tornerà alla Juventus dopo una stagione con la formazione toscana, durante la quale ha collezionato 48 presenze e segnato 2 reti, affermandosi tra i protagonisti più apprezzati nella stagione che la Fiorentina non è riuscita a coronare per un soffio con la conquista della Conference League.

Nonostante la sua buona performance, la Fiorentina ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro e ha dunque visto passare di nuovo il cartellino di Arthur tra le mani della Juventus. Secondo Marca, il centrocampista brasiliano sarà probabilmente inserito nella lista di calciomercato dei cedibili dei bianconeri e la Roma, interessata dopo aver perso l’opportunità con Khephren Thuram, sembra tenere d’occhio Arthur, così come il Napoli di Conte. I giallorossi sarebbero particolarmente interessati a una nuova soluzione in prestito.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PER LE FÉE SERVE RILANCIARE

Il calciomercato della Roma prosegue nel frattempo le trattative per acquisire Enzo Le Fée, centrocampista francese classe 2000 per il quale i contatti si sono molto intensificati negli ultimi giorni. Dopo una prima offerta di 15 milioni di euro, i giallorossi hanno aumentato la proposta a 20 milioni, inclusi i bonus. Nonostante l’avvicinamento tra le parti, il Rennes, proprietario del cartellino di Le Fée, non ha ancora accettato l’offerta e non c’è il semaforo verde per l’arrivo del giocatore a Roma.

Il nuovo responsabile dell’area tecnica, Ghisolfi, desidera portare il talento transalpino a Trigoria per la stagione che sta per cominciare, come regalo per De Rossi. Cresciuto nel settore giovanile del Lorient e acquistato dal Rennes la scorsa estate per 20 milioni, Le Fée ha giocato 25 partite in Ligue 1 nell’ultima stagione, fornendo un assist. La Roma è determinata a portarlo in Italia, ma la trattativa non è ancora conclusa e bisognerà con ogni probabilità sfondare il muro della cifra già pagata dal Rennes per assicurarsi Le Fée un anno fa.

