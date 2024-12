CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL PIANO PER TONALI

Il calciomercato Juventus sarà sicuramente uno dei protagonisti della sessione invernale, tante sono le lacune che Cristiano Giuntoli dovrà cercare di coprire al meglio per migliorare la posizione in classifica e raggiungere l’obiettivo Champions League. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ultima idea del calciomercato Juventus è Sandro Tonali, il centrocampista italiano di proprietà del Newcastle infatti potrebbe lasciare la squadra inglese già nel mese di gennaio per tornare in Serie A.

La Juventus è alla ricerca di un giocatore dinamico che possa aiutare la squadra in fase difensiva ma essere anche pericoloso nell’area avversaria, l’unico nodo da risolvere è il prezzo del cartellino che il Newcastle valuta intorno ai 50 milioni vista la grossa spesa effettuata lo scorso anno. Per raggiungere questa cifra i bianconeri potrebbero essere intenzionati a fare cassa con le cessioni di due prodotti della Next Gen, Nicolò Fagioli e Kenan Yildiz da cui potrebbe venire ricavata una cifra intorno ai 40 milioni.

LE OPERAZIONI PER IL REPARTO DIFENSIVO

Oltre alla suggestione per il centrocampo il calciomercato Juventus dovrà muoversi anche in altri reparti, su tutti la difesa dove per via di infortuni ha perso Bremer e Cabal. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista di Giuntoli è Milan Skriniar, il difensore slovacco infatti è ormai ai margini del progetto di Luis Enrique, in due anni ha collezionato solamente 37 presenze con il Paris Saint Germain e potrebbe lasciare la capitale francese anche in prestito, lo scoglio che frena la trattativa è però l’ingaggio del giocatore che percepisce 9 milioni di euro netti, troppi per la Juventus.

Con l’arrivo di Skriniar i bianconeri aprirebbero alla partenza di Danilo, l’ormai ex capitano piace molto ad Antonio Conte che lo vorrebbe portare a Napoli per la sua duttilità e capacità di fare gruppo all’interno dello spogliatoio