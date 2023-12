Calciomercato Juventus news/ Bremer rinnova fino al 2028! A centrocampo… (oggi, 27 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, BLINDATO BREMER

Il calciomercato della Juventus passa anche dai rinnovi. In un momento storico dove molte squadre di Serie A sono in difficoltà dal punto di vista difensivo, i bianconeri possono reputarsi in mani sicure per molti anni. Sembra ieri quando nell’estate 2022, Juventus e Inter si sfidarono per accaparrarsi Gleison Bremer, all’epoca in forza al Torino nonché uno dei migliori difensori del campionato. Alla fine la spuntò la squadra di Massimiliano Allegri che ora rinnoverà il brasiliano fino al 2028, mettendo a tacere le voci di mercato e investendo ulteriormente su di lui.

Il nuovo anno non poteva cominciare meglio sia per la Juventus che per Bremer, capaci di trovare un accordo economico ideale per entrambe le parti: l’ex Torino andrà a guadagnare poco più dei 6 milioni attuali, questo grazie ai bonus inseriti in questo rinnovo, mentre i bianconeri potranno spalmare la quota ammortamento, considerando i 41 mlioni+8 di bonus diluiti in tre esercizi differenti. Manca dunque solamente l’ufficialità e Bremer prolungherà il proprio contratto con un quinquennale a solo un anno e mezzo dal suo arrivo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CAPITOLO CENTROCAMPO

Sistemata la difesa, il calciomercato della Juventus dovrà dare un’occhiata al centrocampo. Le squalifiche di Pogba e Fagioli a stagione in corso hanno naturalmente complicato i piani d Allegri, riducendo ancora più all’osso il reparto che ricopre la zona nevralgica del campo. Avere poche alternative ai titolari comporta un rischio anche i termini di risultati, basti pensare che al primo stop di Rabiot la Juventus non è riuscita a vincere contro il Genoa. Può capitare, certamente, ma è un campanello d’allarme circa la necessità di puntellare il centrocampo migliorando la qualità della rosa. Nicolussi Caviglia e Miretti sono prospetti interessanti, ma ad oggi non danno ancora quella sicurezza.

Ecco infatti che la Juventus potrebbe approfittare del calciomercato invernale. I nomi sulla lista dei desideri sono quelli di Soucek e Hojbjerg. Il centrocampista del West Ham, classe 1995 e nazionale ceco, è in scadenza di contratto e nonostante una clausola di rinnovo automatica da parte degli Hammers, non è detto che verrà esercitata. Hojbjerg invece ha un contratto fino al 2025, ma non è affatto contento della sua posizione nelle gerarchie di Postecoglou. Da qui nasce la possibilità di un approdo in bianconero, anche se il giocatore danese piace molto anche al Napoli di Walter Mazzarri.











