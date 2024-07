Calciomercato Juventus News/ Koopmeiners sempre più vicino. Everton su McKennie e Arthur (16 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, SI LAVORA PER KOOPMEINERS

Il calciomercato Juventus continua a ruotare intorno al nome di Teun Koopmeiners. Inutile girarci attorno: il centrocampista dell’Atalanta sarebbe il colpo da novanta di un centrocampo già migliorato con i recenti acquisti di Douglas Luiz e Khephren Thuram.

La stella dell’Atalanta doveva già partire nel calciomercato di gennaio quando il Napoli si era presentato con 50 milioni. I bergamaschi hanno però rifiutato e l’olandese ha anche segnato ai campani, oltre il danno anche la beffa. Da quest’estate però vige un patto tra l’entourage di Koopmeiners e l’Atalanta: l’olandese è libero di scegliere dove andare.

Un po’ come capita a chi è in scadenza tra sei mesi, anche se qua la differenza è che ballano 70 milioni di euro che sono la richiesta del club. Gli agenti dell’ex AZ starebbe cercando di convincere la squadra orobica ad abbassare le richieste in modo da favorire l’offerta bianconera.

La Juventus, come spiega La Gazzetta dello Sport, dovrà prima vendere se vuole affondare il colpo Koopmeiners, anche se dalla sua ha due grandi punti a favore in questa operazione di calciomercato: la preferenze del giocatore, che ha sempre detto di voler vestire la maglia bianconera, e il fatto di non avere concorrenza.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, DUE CESSIONI FONDAMENTALI

Come abbiamo detto, il calciomercato Juventus dipende tantissimo dalle cessioni. Sono settimane che i nomi di Huijsen, Soulé, Chiesa e compagnia si rileggono più e più volte in tutti i giornali italiani e non, ma ci sono altri due profili che per un motivo o per l’altro vengono “trattati” diversamente.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il primo è Weston McKennie: l’americano sembrava ormai pronto a vestire la maglia dell’Aston Villa nell’affare Douglas Luiz, ma all’ultimo è saltato tutto e al suo posto è stato Enzo Barrenechea ad unirsi a Samuel Iling per permettere la buona riuscita dell’affare.

L’altro nome di calciomercato è quello di Arthur: reduce dall’esperienza alla Fiorentina sotto la guida di Vincenzo Italiano, il centrocampista brasiliano sembrerebbe ai titoli di coda alla Juventus. Per l’ex Barcellona sembrava aprirsi uno spiraglio con l’arrivo di Thiago Motta, ma così non è stato.

Su di loro potrebbe esserci però una squadra molto interessata ovvero l’Everton dei Friedkin, proprietari tra le altre anche della Roma. Il trasferimento dei due esuberi in Premier League darebbe una grossa mano per quanto riguarda l’assalto a Teun Koopmeiners.

