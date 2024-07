Calciomercato Roma news/ Assignon sulla destra, Soulé si impunta: e Ryan firma! (oggi 16 luglio 2024)

Calciomercato Roma news, sulla destra spunta Assignon!

Il calciomercato della Roma procede in modo tortuoso, con molti rumors e pochi affari conclusi. Il portiere Ryan è sbarcato a Fiumicino: oggi sarà impegnato con le visite mediche e poi il 32enne australiano potrà firmare un contratto annuale con opzione per altri due anni. A Trigoria lo aspettano per il primo allenamento di squadra. Sistemato il reparto dei portieri sono molte forse troppe le caselle rimaste ancora scoperte. A partire dalla difesa, in particolare dalle corsie laterali. Confermato Angelino, sulla sinistra doveva arrivare il giovane svedese Dahl ma dopo l’annuncio dei media che l’affare era concluso non se ne è saputo più nulla. A destra, Karsdorp si allena a parte, è fuori orsa e dovrebbe andare in Turchia, Celik in vacanza potrebbe fare pure lui le valigie. E’ da escludere che il 16enne Buba Sangaré possa considerarsi il padrone della fascia destra. L’ultimo nome di calciomercato accostato alla Roma è il terzino destro del Rennes, Lorenz Assignon, che da gennaio ha giocato in Premier nel Burnley. E’ una conoscenza del ds Ghisolfi, che lo conosce bene e che lo ha convinto a raggiungerlo a Roma. Il costo del cartellino non dovrebbe superare i 10 milioni.

Calciomercato Roma news, Soulé al centro di un intrigo!

La vera trattativa di calciomercato che invece tiene in ansia i tifosi della Roma è quella per Soulè della Juventus: i dialoghi tra le due squadre continuano serrati. Giuntoli vuole privarsene e vuole ottenere dalla vendita 35 milioni. Sta sperando di riuscire ad ingaggiare un’asta di calciomercato per arrivare alla cifra ipotizzata: per ora il Leicester ha messo sul piatto 25 milioni e la Roma potrebbe decidere di rilanciare fino a 30 milioni ma la Juventus preferirebbe cederlo all’estero. Soulé non ha alcun dubbio, Dybala lo chiama tutti i giorni ed è stato stregato da De Rossi che lo vuol mettere al centro del suo progetto tecnico.











