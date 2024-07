CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Koopmeiners, si fa sul serio. El Shaarawy alternativa ideale (12 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LA FORMULA GIUSTA PER KOOPMEINERS?

Il calciomercato della Juventus punta a chiudere il terzo colpo. Dopo aver acquistato il brasiliano Douglas Luiz dall’Aston Villa e il francese Khéphren Thuram dal Nizza, la Juventus mira a completare la rivoluzione di calciomercato del proprio centrocampo con l’arrivo di Teun Koopmeiners dall’Atalanta, obiettivo di cui si era iniziato a parlare in realtà anche prima degli altri due affari e che potrebbe rappresentare il fiore all’occhiello delle trattative estive bianconere, per regalare a Thiago Motta un colpo in grado di far cambiare marcia alla mediana bianconero.

Il direttore Cristiano Giuntoli ha già da tempo raggiunto un accordo con il nazionale olandese classe 1998 e ora sta preparando l’assalto finale per ottenere anche l’approvazione del club bergamasco. Per finanziare l’acquisto di Koopmeiners, la Juventus è disposta a sacrificare il giovane difensore Dean Huijsen (classe 2005), recentemente rientrato dal prestito alla Roma e attualmente nel mirino di calciomercato del Paris Saint Germain. La valutazione dei bergamaschi parte da 60 milioni di euro, sicuramente non a buon mercato ma con Huijsen la parte cash potrebbe quasi dimezzarsi, dando via libera all’arrivo dell’olandese a Torino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, EL SHAARAWY IDEA LOW COST

Il calciomercato della Juventus dopo Koopmeiners chiuderebbe le trattative più onerose per poi spostarsi su operazioni di contorno, a caccia di elementi indispensabili come alternative per una stagione che si preannuncia lunghissima. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, la Juventus è seriamente interessata a Stephan El Shaarawy. L’esterno della Nazionale è considerato il profilo ideale per alternarsi con Yildiz sulla fascia sinistra di Thiago Motta.

La Juventus ha già avviato i primi contatti con la Roma, proponendo diversi giocatori in cambio per convincere il club giallorosso a cedere El Shaarawy, tra cui anche Kostic. Quello del serbo potrebbe essere un profilo chiave, visto che Kostic è segnalato sul piede di partenza e si è parlato nelle ultime ore anche di un forte interessamento del Napoli per lui. Le caratteristiche tecniche dell’esterno potrebbero fare al caso di De Rossi e la Juventus sarebbe un approdo sicuramente interessante per El Shaarawy per chiudere la carriera ad alto livello.

