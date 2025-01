Calciomercato Juventus News: trasferimento per un esterno?

Il calciomercato Juventus si è sbloccato e ha portato in bianconero due nuovi colpi per rinforzare l’organico di Thiago Motta in diversi ruoli, Cristiano Giuntoli continua a lavorare per le operazioni in entrata, soprattutto quelle in difesa, ma per concluderle potrebbero essere decisive quelle che portano i giocatori lontani dalla Torino sponda bianconera. Nelle ultime ore infatti si è aperta una trattativa inaspettata nei giorni seguenti quella che vedrebbe un giocatore juventino in direzione della Bundesliga alla corte di Marco Rose al Red Bull Lipsia, che dopo il mancato arrivo di Noah Okafor dal Milan sta cercando un nuovo innesto.

Il giocatore che interessa ai tedeschi sembrerebbe essere Timothy Weah, statunitense esterno 2000 duttile che può giocare su tutta la fascia impiegato 13 volte in questa stagione da Thiago Motta contribuendo con 4 gol e 1 assist. Il Lipsia è alla ricerca di un esterno aggiuntivo per la fase offensiva e aveva individuato nel giocatore della Juventus il possibile profilo i calciomercato ma l’offerta di prestito secco fino a fine stagione fatta dai bianconeri è stata repentinamente rispedita al mittente per l’intenzione di non far partire il calciatore almeno in questa sessione di mercato.

Calciomercato Juventus News: nuova opportunità in attacco

Con l’arrivo di Kolo Muani che andrà a ricoprire la posizione di vice Vlahovic o ome sua alternativa nel ruolo di prima punta il calciomercato Juventus potrebbe dirsi soddisfatto degli acquisti fatti in quella zona di campo, la difficoltà in fase realizzativa però spinge Giuntoli a cercare qualche occasione di cui approfittare per rinforzare il reparto. Il profilo seguito è quello di Giacomo Raspadori, attaccante o trequartista del Napoli classe 2000 che quest’anno ha accumulato 11 partite e realizzato 1 gol ma che sembra essere uscito dalle gerarchie di Antonio Conte che non riesce a trovargli una posizione all’interno delle sue formazioni.

Raspadori vuole andarsene e tramite il suo agente lo ha comunicato alla società che si sta muovendo per trovare una soluzione almeno fino a fine stagione, se la Juventus lo acquisterebbe per avere un’alternativa e non avrebbe un ruolo di punta nella squadra, gli altri interessati potrebbero convincere di più il calciatore che per lasciare Napoli vorrebbe garantito del minutaggio. Le altre squadre che si sono mosse per capire la disponibilità del trasferimento sono Atalanta, Roma e Milan che come la Juventus prenderebbero il calciatore in prestito fino a fine stagione per poi parlare di un eventuale trasferimento durante la finestra estiva di calciomercato.