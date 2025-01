CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SALTATO FAZZINI: ECCO GLI OBIETTIVI

Il calciomercato Lazio è attualmente incentrato su due trattative in particolare, quelle di Belahyane e Casadei. Entrambi son valide alternative a Fazzini, acquisto che sembrava fatto e che invece ha subito una brusca frenata. Lo stop alla trattativa per il centrocampista dell’Empoli è dovuto al fatto che l’offerta presentata dai biancocelesti era davvero troppo bassa, stando a quanto riferito dal presidente dei toscani Corsi in una dichiarazione. Fazzini non aveva addirittura preso parte al match salvezza contro il Venezia proprio perché si aspettava di partire, salvo poi non concretizzarsi il passaggio. La Lazio dunque ha dovuto cambiare gli obiettivi e i piani sul mercato.

Calciomercato Lazio News/ Si riapre la pista Fazzini, Faes e Mosquera nomi per la difesa (16 gennaio 2025)

Ecco che Belahyane è diventato il nome numero uno sulla lista. Il centrocampista del Verona si sta mettendo in mostra al Betengodi con prestazioni molto positive anche in match difficili, motivi per cui è finito nei radar di alcune società come la Lazio. Ogni discorso è però rinviato a giugno perché gli scaligeri non vorrebbero perdere il proprio regista titolare a gennaio, considerando che ci saranno altri mesi fondamentali per la salvezza. Dunque da questo punto di vista sembra più accessibile Casadei, ma c’è un problema.

Calciomercato Lazio/ Nuova offerta per Belahyane. Se parte Isaksen si pensa a Bogusz (15 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IL TORO SI MUOVE PER CASADEI

Il calciomercato Lazio come detto ha messo anche Casadei nel mirino. Attualmente al Chelsea e con pochissimo spazio in rosa nonostante l’arrivo di Maresca in panchina, l’ex Inter è destinato a lasciare la Londra vestita di Blues.

Tra le squadre interessate però c’è anche il Torino, non solo la Lazio. Proprio i granata, secondo Fabrizio Romano, avrebbe presentato un‘offerta ufficiale al Chelsea per un acquisto definitivo con un’importante clausola di rivendita.

Dunque se la Lazio è seriamente interessata al centrocampista dovrà accelerare. Il Toro infatti è impegnato in due settimane importantissime poiché è alla ricerca di un acquisto praticamente in ogni zona del campo, a partire da Casadei a centrocampo.

Calciomercato Lazio/ Due nuovi obiettivi, Salas per la difesa e Topic a centrocampo (14 gennaio 2025)