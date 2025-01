CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, FAZZINI SI ALLONTANA?

Il calciomercato Lazio rischia di vedersi rovinati i piani sul più bello. Jacopo Fazzini era l’obiettivo numero uno dei biancocelesti per rinforzare il centrocampo e la trattativa sembrava molto ben avviati, come dimostra l’assenza dello stesso giocatore contro il Venezia. Si era vociferato di un Napoli molto interessato, anche se naturalmente la Lazio godeva di una corsia preferenziale per quanto riguarda l’acquisto di Fazzini in quanto mossa in anticipo rispetto alla società partenopea.

La trattativa del calciomercato Laizo ha però subito un brutto stop stando alle parole del presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi: “Quella loro proposta è irricevibile, che le devo dire che mi va bene? Io di Lotito e della Lazio ho il massimo rispetto ma quella loro proposta lì per Fazzini non va bene. Tornerà in campo ad allenarsi e pronto per giocare, per noi è un giocatore importante”

Insomma, il rischio che ora il Napoli possa sorpassare il club capitolino c’è, anche perché se davvero Kvaratskhelia dovesse partire direzione Parigi, il club azzurro avrebbe anche la disponibilità economica per permettersi un colpo a gennaio.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, LIVERPOOL SU ROVELLA

il calciomercato Lazio è totalmente incentrato sul centrocampo. Anche sul fronte cessioni è questo il reparto più chiacchierato in caso biancoceleste. Toma Basic doveva essere il primo dei partenti, ma a quanto pare è destinato a restare nella Capitale.

Il calciatore croato, con un passato in prestito alla Salernitana, potrebbe rimanere nonostante le offerte estere di Getafe e Real Valladolid. Le due spagnole sono sono alla finestra per il classe 1996, ma non è da escludere appunto che Lotito blocchi tutto poiché un mancato arrivo di Fazzini potrebbe complicare numericamente le cose a Baroni. D’altronde proprio in occasione del derby perso contro la Roma, l’ex tecnico del Verona era rimasto con solamente Basic come riserva di Rovella.

A proposito del centrocampista ex Genoa e Juventus, oltre al Manchester City si è palesato anche il Liverpool sulle tracce del giocatore che tanto bene sta facendo in biancoceleste in questa prima parte di stagione in Serie A.

La Lazio vorrebbe almeno 40 milioni se non di più dunque per il momento tutte le squadre inglesi sono state avvisate. Più probabile che questa trattativa del calciomercato Lazio si possa sbloccare per giugno, dato che una cessione a gennaio sarebbe vista come una mancanza di ambizione da parte del club verso gli obiettivi stagionali.