CALCIOMERCATO TORINO NEWS, BEFFA CASADEI?

Il calciomercato Torino è tutt’altro che ricco di belle notizie. Infatti molti obiettivi granata si stanno pian piano accasando altrove oppure sono sempre più vicini alla permanenza, complicando in questa maniera i piani del club piemontese. Partiamo da Casadei, l’ex centrocampista dell’Inter era anche nel mirino del Napoli prima di optare su Biiling. Il Torino sembrava a quel punto avere la strada spianata, ma la Lazio si è inserita prepotentemente dopo aver visto saltare l’affare Fazzini. Alla ricerca di un centrocampista con qualità simili, l’alternativa numero uno al centrocampista dell’Empoli è diventata la priorità con la società biancoceleste che avrebbe incontrato i procuratori del classe 2003 per sondare il terreno.

Calciomercato Torino news/ Beto è l'obiettivo principale. Piace Anjorin dell'Empoli (14 gennaio 2025)

Potrebbe esserci dunque una nuova riapertura circa le possibilità di vedere Casadei nuovamente in Italia con il Torino che ad oggi è stato sorpassato dalla Lazio, non avendo ancora discusso con il procuratore dell’attuale giocatore del Chelsea.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, I NOMI PER L’ATTACCO

Anche in attacco il calciomercato Torino è in difficoltà. L’infortunio di Duvan Zapata ha pressoché terminato la stagione del colombiano, capitano nonché bomber che tanto manca a Vanoli vista la difficoltà realizzativa da parte degli attuali attaccanti. Per questo il Toro ha cominciato a guardarsi intorno, cercando una soluzione ideale sia dal punto di vista tecnico che economico. Beto, attuale centravanti dell’Everton con un passato in Italia all’Udinese, è molto apprezzato in granata.

DIRETTA/ Torino Roma Primavera (risultato finale 2-4): i giallorossi balzano al comando! (13 gennaio 2025)

A fermare però l’affare del calciomercato Torino è l’infortunio di Borja, unico sostituito di Calvert-Lewin, che ha frenato la squadra di Liverpool nel cedere il giocatore. L’altro nome è Simeone del Napoli, che ora come ora appare dietro anche a Raspadori nel ruolo di vice Lukaku. Avendo già perso Kvaratskhelia, difficilmente la squadra campana si priverà di un altro uomo in attacco. Considerando anche che Ngonge non è sicuro di restare, è complicato pensare che i partenopei mischieranno ulteriormente le carte in tavola. Kouamé della Fiorentina è la pista più probabile, anche perché la Fiorentina vuole venderlo e lui cambiare aria. I toscani però vorrebbe immediatamente sostituirlo e dunque avrebbe chiesto Sanabria. Bisognerà capire le intenzioni del Toro.

Video Torino Juventus (1-1)/ Gol e highlights: la apre Yildiz, la riprende Vlasic (11 gennaio 2025)