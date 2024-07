Calciomercato Milan News/ Fullkrug, prende quota la pista tedesca: si tratta con il Borussia (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN, FULLKRUG IN COPPIA CON MORATA?

Il calciomercato Milan in attacco non si ferma ad Alvaro Morata. Lo spagnolo ex Juventus ha salutato l’Atletico Madrid per accasarsi ai rossoneri grazie alla clausola rescissoria di 12 milioni di euro. Il centravanti ha firmato un quadriennale con il Milan e verosimilmente chiuderà la carriera nel capoluogo lombardo.

Prima di pensare al ritiro, Morata ha ancora tanto da dare. Reduce da un Europeo vinto da capitano, al fianco delle stelle Nico Williams e Lamine Yamal, il calciatore ha voluto fortemente tornare in Italia ed è stato accontentato dal Milan. Decisiva per il trasferimento nei giorni scorsi la chiamata di Ibrahimovic.

I rossoneri però come detto non voglio fermarsi allo spagnolo. Un altro colpo in avanti andrà fatto e il nome caldo è quello di Niclas Fullkrug. Il tedesco, eliminato proprio dalla Spagna ad Euro 2024, arriva da una grande stagione al Borussia Dortmund che lo valuta 15 milioni di euro. Le due società sono in contatto da giorni.

CALCIOMERCATO MILAN, IBRAHIMOVIC JUNIOR FINO AL 2027

Il calciomercato Milan è pronto ad un altro passaggio di testimone. Non solo Maldini, ma ora anche Ibrahimovic. Maximilian, primogenito di Zlatan, ha firmato fino al 2027 con la società rossonera e dunque seguirà sotto gli occhi del padre che è attualmente dirigente del Milan.

I rossoneri proseguono con la linea verde mettendo nel mirino un classe 2005. Secondo Tuttomercatoweb, Matias Fernandez-Pardo del Gent è considerata un’alternativa per l’attacco. Su di lui però c’è l’interesse della Roma e dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen. La valutazione è tra i 10 e 15 milioni di euro.

