Calciomercato Lazio News/ Sfuma anche Zakharyan, situazione difficile in casa biancoceleste (1 agosto 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IL RUSSO VERSO LA LIGUE 1

Il calciomercato Lazio è stato al centro dei discorsi dei vertici societari. L’immobilismo dei biancocelesti, Castellanos a parte, preoccupa non poco i tifosi e Maurizio Sarri con quest’ultimo che sembrerebbe arrivato addirittura vicino alla rottura con la società capitolina. Il confronto tra il tecnico e Claudio Lotito ha portato il patron ad accelerare le operazioni per fornire a Sarri una squadra all’altezza visto che quest’anno tornerà a suonare l’inno della Champions League all’Olimpico e l’addio di Milinkovic-Savic non è passato inosservato.

Arrivano però notizie non confortanti visto che Arsen Zakharyan, obiettivo della Lazio proprio per sostituire Sergej, è non è di fatto più un obiettivo. Questo perché nelle ultime ore si è inserito prepotentemente lo Strasburgo, squadra arrivata sesta nell’ultimo campionato francese. Sembrerebbe addirittura che dietro questo acquisto ci sia il Chelsea, squadra che ha già fatto leva sullo Strasburgo per far crescere giocatori salvo poi acquistarli con una via preferenziale. Fatto sta che anche questo profilo, come Berardi, non è più in orbita Lazio e dopo le ultime vicissitudini societarie non sono belle notizie.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SITUAZIONI SPINOSE

Come detto il calciomercato Lazio non è sicuramente tra i più attivi del panorama italiano. Mentre i cugini della Roma e le milanesi progettano squadre per migliorare i risultati dell’anno passato, i biancocelesti fanno parte di quella cerchia di squadre che ancora non si sono mosse. Può sembrare una situazione simile al Napoli che però ha una squadra più forte della Lazio, ha dovuto affrontare il cambio di allenatore e in più ha blindato le sue due stelle, a differenza della Lazio che ha perso Milinkovic Savic e al momento non sembra avere in mano nessuno per sostituirlo.

A Maurizio Sarri piace Luca Pellegrini, arrivato in prestito proprio alla Lazio per la seconda parte di stagione, ma i contatti con la Juventus si sono interrotti e sull’ex Cagliari e Genoa c’è forte il Nizza che sarebbe pronta a sborsare otto milioni di euro. L’alternativa si chiama Mario Rui, laterale del Napoli reduce dalla sua miglior stagione in carriera. Sul fronte entrate non ci sono novità su Djibril Sow: sembrava fatta per il giocatore del Francoforte, ma alcune dinamiche familiari hanno portato l’elvetico a prendere tempo e per ora non sono giunte novità o aggiornamenti in tal senso.











