Calciomercato Lazio News: obiettivo a centrocampo

Il calciomercato Lazio sta lavorando assiduamente per rinforzare la rosa a disposizione di Marco Baroni per continuare a lottare per le prime posizioni in classifica, i nomi su cui i biancocelesti hanno messo gli occhi sono molti e negli ultimi giorni sono rapidamente cambiati da un profilo all’altro per via della chiusura dei club coinvolti o per puntare tutto su altri profili ritenuti migliori. Angelo Mariano Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è alla ricerca su tutti di un centrocampista che possa prendere il posto in rosa di Matias Vecino, ai box per infortunio, e andare a sostituire nelle rotazioni Gaetano Castrovilli, che non convince il tecnico.

Si era parlato di un’offerta per il giocatore dell’Hellas Verona Reda Belahyane ma il club veneto, che ha appena vissuto un passaggio di proprietà, ha risposto negativamente all’offerta della Lazio sostenendo di non essere interessato a cedere il calciatore in questa finestra di mercato. Si riapre allo la pista che porta a Jacopo Fazzini che dopo essere stato trattato dal club di Claudio Lotito era stato abbandonato per le richieste considerate troppo elevate dell’Empoli, la difficoltà nel trovare un’alternativa di calciomercato valida però spinge la Lazio a tornare alla carica del giocatore pur sapendo che per averlo dovrà scendere a patti con Fabrizio Corsi, presidente dei toscani.

Calciomercato Lazio News: i nomi per la difesa

Il calciomercato Lazio è poi interessato a portare a Roma un difensore aggiuntivo, per via del lungo stop che avrà Patric, dopo il brusco stop della trattativa per Kike Salas, arrestato nella giornata di ieri per calcioscommesse, l’obiettivo dei binacocelesti è cambiato e i profili attenzionati sono due. Il primo nome è quello di Wout Faes, difensore belga ventiseienne del Leicester e della nazionale che quest’anno ha partecipato a 18 gare segnando un gol, è un difensore roccioso, forte fisicamente e nel gioco aereo con però qualche difficoltà nelle letture difensive e non troppo rapido nei movimenti.

Il secondo nome del calciomercato Lazio è quello di Cristhian Mosquera, difensore classe 2004 spagnolo in forza al Valencia, che quest’anno occupa l’ultima posizione in classifica, e con cui ha giocato 19 partite, il giocatore ha il contratto in scadenza e potrebbe essere il profilo giusto per la squadra che andrebbe a risparmiare sul costo del cartellino. Il giocatore era stato avvicinato anche dal Milan e dall’Inter, interessati ad offrire al giocatore un contratto nella prossima stagione senza dover pagare il costo del trasferimento e per avere un calciatore con le sue caratteristiche in rosa, velocità e abilità palla al piede.