CALCIOMERCATO MILAN NEWS, KALULU VERSO LA JUVENTUS MA OCCHIO ALLA POSSIBILITÀ DEL MAXI SCAMBIO

Da poco si parla di fumata bianca per Pierre Kalulu che sarà una cessione del calciomercato Milan in favore della Juventus che andrà a completare il suo reparto difensivo con il difensore francese classe 2000. La trattativa è vicinissima alla chiusura e partirà da una base di prestito oneroso da 3 milioni di euro con un riscatto fissato a 14 milioni di euro che andranno a completare la difesa della Juventus dopo aver perso sia Riccardo Calafiori che Jean-Clair Todibo.

Calciomercato Fiorentina/ Gudmundsson all'Inter blocca l'uscita di Nico Gonzalez (13 agosto 2024)

Il profilo del francese è perfetto per i bianconeri ma lascia un buco nella difesa del calciomercato Milan che potrebbe addirittura pensare di acquistare un altro difensore in grado di dare sicurezza e copertura in caso di condizioni precarie dei difensori già presenti in rosa.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CHIESA E MILIK PROPOSTI DAI BIANCONERI PER ARRIVARE A KALULU E SAELEMAEKERS

La trattativa lampo per Kalulu ha portato alla riflessione il calciomercato Milan che ha aperto nuovi contatti con la Juventus per provare a chiudere un maxi scambio in grado di comprendere ben quattro calciatori. I nomi sono quelli di Kalulu e Saelemaekers per il Milan e quelli di Chiesa e Milik per la Juventus che sta cercando di piazzare entrambi e gradirebbe anche l’arrivo di un Saelemaekers completamente rivalorizzato da un anno di lavoro con Thiago Motta a Bologna.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Saelemaekers per arrivare a Chiesa! Abraham chiama i rossoneri (13 agosto 2024)

L’ipotesi rimane ancora remota per via dell’alto ingaggio di Federico Chiesa che avrebbe chiesto 6 milioni di euro alla Juventus per rinnovare ed è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli un posto in Champions League e la centralità nel progetto. Tutto si deciderà nelle prossime ore con le due squadre che potrebbe ulteriormente trattare per cercare di arrivare ad un accordo che possa far guadagnare entrambe e completare le due squadre in vista dell’inizio della Serie A.