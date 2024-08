CALCIOMERCATO MILAN NEWS: OPERAZIONE CHIESA!

Il calciomercato Milan sta esplorando la possibilità di ingaggiare Federico Chiesa, come riportato da Tuttosport. La settimana scorsa, l’agente di Chiesa, Fali Ramadani, ha visitato Casa Milan ufficialmente per discutere del futuro di Luka Jović, ma è plausibile che siano state esplorate anche le opzioni per Chiesa. Da giovane, Chiesa era un grande ammiratore del Milan e aveva come idolo Ricardo Kaká, tanto da scegliere il numero 22 alla Juventus in suo onore. Il trasferimento di Chiesa dalla Juventus al Milan potrebbe avere senso anche dal punto di vista tecnico-tattico.

Con Paulo Fonseca che utilizza il modulo 4-2-3-1, il profilo di Chiesa si adatterebbe perfettamente al suo schema di gioco. Inoltre, il Milan dispone di Alexis Saelemaekers, che ha brillato sotto la guida di Thiago Motta al Bologna e questo potrebbe rendere plausibile uno scambio tra i due giocatori. Tuttavia, l’alto stipendio di Chiesa (5 milioni di euro netti a stagione, più bonus) potrebbe rappresentare un ostacolo, considerando i parametri salariali del Milan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ABRAHAM VUOLE I ROSSONERI

Il calciomercato Milan punta ancora fortissimo su un attaccante, nella fattispecie su Tammy Abraham, attaccante della Roma, che non si lascia turbare dalle speculazioni di mercato che lo vedono al centro di possibili trasferimenti in questa sessione estiva. Il Milan, infatti, è interessato a lui e potrebbe cercare di acquisirlo con un prestito con diritto di riscatto o in uno scambio con Luka Jovic. Abraham ha commentato la situazione poco dopo la partita giocata dai giallorossi contro l’Everton, chiarendo la sua posizione:

“È vero che ci sono voci sul Milan e, in un certo senso, mi fanno piacere, perché indicano che sto facendo bene. Tuttavia, questa è la mia prima preparazione dopo l’infortunio e sono completamente concentrato sulla Roma e sui miei obiettivi qui. Se Tomori mi contatta per invitarmi al Milan? Siamo ottimi amici e ci sentiamo spesso, ma al momento il mio pensiero è focalizzato solo sulla Roma.”

