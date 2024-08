CALCIOMERCATO MILAN, STALLO PER ABRAHAM

Il calciomercato Milan si muove per un altro attaccante. Chiuso Alvaro Morata, che oggi si è presentato ufficialmente nella prima conferenza stampa da giocatore rossonero, i dirigente lombardi stanno cercando una nuova punta.

Fullkrug è ufficialmente saltato, volato in Premier League, mentre Abraham rimane una pista molto calda. Questo per via anche dell’apertura dei giallorossi ad una cessione dato che l’ex Chelsea non fa parte del progetto De Rossi.

L’arrivo di Dovbyk dal Girona ha ridotto a zero le possibilità di vedere Abraham titolare e sarà difficile che l’inglese accetti un altro anno senza essere protagonista. Ecco perché la cessione è sempre più probabile ogni giorno che passa.

Secondo Il Romanista, la società capitolina avrebbe chiesto al Milan il prestito con obbligo di riscatto in ogni caso. I rossoneri invece sarebbero più orientati per un obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi. In ogni caso, la cifra vicina ai 20 milioni di euro, meno dei 30 inizialmente richiesti.

CALCIOMERCATO MILAN, L’UDINESE CHIEDE ZEROLI

Il calciomercato Milan non spegne la pista Samardzic. Fofana del Monaco rischia di complicarsi ulteriormente nonostante l’accordo col giocatore siao mai stato trovato da tempo, ma manca appunto quello con la società monegasca.

A questo punto, con l’inizio del campionato sempre più vicino (17 agosto), il Milan vuole e deve chiudere il grande colpo al centrocampo prima del fischio d’inizio che sancirà l’avvio della stagione rossonera. Ecco perché l’arrivo di Samardzic potrebbe essere molto più probabile.

Anche qui l’accordo col giocatore c’è già e su questo non ci piove. Con l’Udinese sembra più facile trattare rispetto al Monaco e dunque i rossonerI sono ottimisti circa la chiusura del colpo, magari anche con qualche contropartita.

Secondo Calciomercato.com, l’Udinese avrebbe chiesto ai rossoneri Kevin Zeroli. Il Milan si è però opposto senza mezzi termini: il giocatore è un punto fermo del Milan Futuro e non si muoverà dalla seconda squadra rossonera.