CALCIOMERCATO MILAN, AGGIORNAMENTI SU ABRAHAM

Il calciomercato Milan ha come obiettivo primario l’attaccante. L’addio di Olivier Giroud, centravanti del 19esimo Scudetto, ha obbligato i rossoneri ha risistemare il reparto offensivo per quanto riguarda il ruolo di punta centrale.

Una volta finalizzato l’acquisto di Alvaro Morata, al termine degli Europei vinti proprio dalla Spagna capitanata dall’ex Juventus, il Milan starebbe cercando un altro centravanti e a Fonseca piace moltissimo Tammy Abraham della Roma.

L’inglese non fa più parte del progetto Roma e a dimostrazione di ciò c’è stato il recente acquisto di Artem Dovbyk da parte dei giallorossi che hanno dunque azzerato le possibilità di Abraham di giocare questa stagione da titolare.

L’ex Chelsea era stato accostato all’Everton, complice anche la sua volontà di tornare in Inghilterra, ma poi non si è fatto nulla complice anche la trattativa saltata tra i Friedkin, proprietari della Roma, e la società di Liverpool.

Nei giorni scorsi si era vociferato di diverse contropartite del Milan accostate al club capitolino per arrivare ad Abraham. I nomi di Saelemaekers e Okafor, secondo Tuttosport, sono però da escludere in orbita Roma dato che per Fonseca sono da considerarsi profili importanti.

CALCIOMERCATO MILAN, INSERIMENTO PER CHIESA

Il calciomercato Milan non è solo Abraham. L’ultimo nome per i rossoneri è quello di Federico Chiesa. L’esterno è sempre più lontano nonostante un post con i due cuori bianconeri sotto una foto che lo rappresenta con la maglia della Juventus.

Thiago Motta però è stato chiarissimo: “Chiesa è fuori per motivi di mercato, siamo stati chiari“. L’ex Fiorentina ormai non ha preso parte nemmeno alle ultime amichevoli, sia quelli contro il Norimberga sia con la Juventus Next Gen.

Questo significa che il giocatore potrebbe ben presto accasarsi altrove e secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbe anche il Milan interessato. La fila è lunga considerando anche Inter e Napoli, ma i rossoneri con una cessione potrebbe dare l’assalto al giocatore.