CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ANSU FATI IN CERCA DI RISCATTO

Il calciomercato Milan potrebbe dipendere tantissimo dai rapporti con Jorge Mendes. L’agente di mercato di tantissime calciatori, alcuni completamente fuori portata come Bernardo Silva e Bradley Barcola, vanta anche diversi allenatori sotto la sua osservazione tra cui Conceicao.

Dopo l’esonero di Fonseca, l’arrivo del suo connazionale ha aperto un mondo ai rossoneri dato che come detto il potente procuratore ha cominciato a stringere ancora di più i propri rapporto con il Milan proponendo suoi assistiti. Basti pensare alle voci che vedevano Trincao in orbita rossonera, anche se ciò che non convince i dirigenti del Milan è il prezzo richiesto dallo Sporting, molto più alto rispetto a quanto i lombardi sono disposti ad offrire per l’ex Barcellona e Wolves. Il piano B era rappresentato da Reyna del Borussia Dortmund, ma in tal senso preoccupano gli infortuni. Stesso discorso si potrebbe fare per Ansu Fati che ha addirittura chiuso l’anno solare 2024 senza nemmeno segnare un gol.

Per Fati sembrava ideale l’esperienza al Brighton, ma alla fine si è rivelato un buco nell’acqua. Ora il giocatore del Barça cerca riscatto e chissà che non posso trovarlo a Milano. Nemmeno a dirlo, anche lui è un assistito di Mendes. Da citare giusto per cronaca Kolo Muani, ma le percentuali di effettivo trasferimento al Milan rasentano lo zero visti gli 8 milioni d’ingaggio e la concorrenza di Juventus e Napoli in Italia più diverse big estere come Manchester United, Chelsea, Bayern Monaco, Arsenal e Lipsia. Da escludere anche la possibilità di farsi coprire metà dello stipendi dal PSG poiché i parigini, che avevano pagato 90 milioni il calciatore francese dal Francoforte, vogliono cercare di perderci il meno possibile in caso di cessione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DUE PISTE A CENTROCAMPO

Arretrando la zona del campo, il calciomercato Milan pesca ancora tra gli assistiti di Mendes per quanto riguarda il centrocampo. Gedson Fernandes, classe 1999 del Besiktas, potrebbe lasciare la Turchia per accasarsi in Italia.

I rossoneri hanno bisogno di un acquisto nella zona nevralgica del campo e l’ex Benfica rappresenta alla perfezione ciò che cerca il Milan ovvero un giocatore fisico e con una buona tecnica. Dopo oltre 100 partite in bianconero, potrebbe essere arrivato il momento di trasferirsi nel Belpaese. Quanto costa Gedson Fernandes? Parliamo di 20 milioni, una cifra che il Milan proverà ad abbassare facendo leva sulla voglia del giocatore di vestire una maglia così prestigiosa in uno dei cinque migliori campionati del mondo.

L’alternativa Fernandes è rappresentata da un profilo altrettanto interessante per il calciomercato Milan, che già conosce la Serie A e che rischia di andare via a prezzo di saldo in caso di retrocessione del Monza: facile intuire che stiamo parlando di Bondo. Tra un’ottima tecnica di base, considerando anche un bel tiro dalla distanza, e una fisicità importante, il profilo attualmente in forza ai brianzoli di Bocchetti potrebbe rappresentare un colpo simile a quello di Bennacer.