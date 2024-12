CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PIACE KOLO MUANI

Sono giorni di riflessioni per il calciomercato Milan: forse la società rossonera è quella che tra le big interverrà maggiormente nella finestra invernale o, almeno come ipotesi, avrà la maggior parte del lavoro. Si guarda un po’ a tutti i reparti, ma attenzione a quello che succederebbe in attacco: qui il nome forte che è circolato nelle ultime ore è quello di Randal Kolo Muani, “tristemente” diventato noto per la clamorosa occasione fallita all’ultimo secondo della finale dei Mondiali ma in realtà prima punta di valore che ha fatto molto bene con l’Eintracht Francoforte e anche con la stessa Francia ha saputo farsi notare, ora però Kolo Muani sarebbe in uscita dal Psg.

Calciomercato Milan News/ L'ex obiettivo Dani Olmo ancora fuori dal Barça. Ricci in pole (27 dicembre 2024)

L’ingaggio è alto e un acquisto a titolo definitivo sembra escluso per quanto riguarda il Milan, che però potrebbe tornare in piena corsa, già per gennaio, qualora la società transalpina dovesse aprire al prestito: dipenderà anche da Luis Enrique, che in Ligue 1 sta volando come da copione ma in Champions League rischia incredibilmente di rimanere fuori anche dai playoff, e sarebbe una grande delusione se non proprio un fallimento sportivo. Dunque il calciomercato Milan è vigile su Randal Kolo Muani, ma ci sono altri nomi che la società rossonera sta tenendo d’occhio in queste concitate settimane di inizio inverno.

Calciomercato Milan news/ Mosquera priorità in difesa. Tomori in uscita? (27 dicembre 2024)

LE ALTERNATIVE AL FRANCESE

Al netto di Federico Chiesa, che può concretamente tornare in Italia ed è appetibile per tutte le grandi di Serie A, il calciomercato Milan studia altre situazioni sempre tenendo presente che almeno uno dovrà uscire: i principali indiziati sono Noah Okafor e Samuel Chuwkueze ma occhio anche a Luka Jovic, dipenderà anche dal ruolo sul quale intervenire. Ad ogni modo, di Randal Kolo Muani abbiamo detto ma ci sono almeno due alternative: una risponde al nome di Jamie Leweling, già entrato nel giro della nazionale tedesca e messosi in luce come esterno offensivo nello Stoccarda, anche se da circa un mese e mezzo è ai box per un infortunio alla coscia e questo potrebbe contare non poco.

Calciomercato Milan/ Okafor in uscita. Parisi scelto come vice Theo Hernandez (26 dicembre 2024)

Abbiamo poi, come interesse da parte del calciomercato Milan, Maghnes Akliouche: stesso ruolo, un anno in meno rispetto a Leweling, 4 gol e 5 assist nel Monaco con ottime prestazioni soprattutto in Champions League. Un altro elemento che si sta affermando rapidamente, il valore però è molto alto perché stiamo parlando di circa 40 milioni di euro, in questo caso appare difficile che il Monaco possa aprire al prestito del franco-algerino sapendo di poter monetizzare. Diciamo che la pista Kolo Muani a titolo temporaneo è la più percorribile per il calciomercato Milan, allo stato attuale e chiaramente a meno di sorprese.