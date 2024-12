CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IDEA TRINCAO

Il calciomercato Milan cambia radicalmente dopo l’addio di Fonseca e l’arrivo di Conceicao sulla panchina rossonera. Il cambio della guardia tutto portoghese rappresenta una rivoluzione importante in un momento altrettanto delicato.

Il tecnico ex Porto è stato portato a Milano anche grazie all’aiuto di Jorge Mendes, super agente di calciomercato che gestisce gli interessi di tantissimi calciatori tra cui Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bradley Barcola, Ruben Dias e via dicendo.

Come detto, tra i suoi assistiti ci sono anche diversi allenatori come Bruno Lange del Benfica, Nuno Espirito Santo del Nottingham Forest e naturalmente Conceicao. Dunque Mendes potrebbe trasformarsi in un comodissimo tramite per gli acquisti.

Certo, non i nomi menzionati in precedenza, ma il parco giocatori di Mendes contiene altri interessati profili che possono rivelarsi ottimi acquisti per quanto riguarda la squadra rossonera. Uno di questi è Trincao, esterno offensivo rinato dopo qualche annata di luci e ombre.

Le esperienze al Barcellona e Wolves non lo hanno aiutato a brillare come si pensava potesse fare visto il suo grande talento, ma allo Sporting Lisbona ha trovato un punto di partenza che può fungere da trampolino di lancio per un grande club nei cinque migliori campionati.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI PENSA A REYNA

Il calciomercato Milan osserva la situazione con molto interesse dato che un attaccate in più non farebbe di certo male. Per quanto riguarda Okafor, ai margini con Fonseca, bisognerà capire se Conceicao ha interesse nello schierarlo di più o meno. In caso contrario, l’ex Salisburgo diventerebbe un’ottima soluzione per quanto riguarda il calciomercato in uscita, incassando qualche soldo in più da spendere magari proprio per Trincao. In tutto ciò, bisogna valutare le condizioni di Chukwueze.

Uscito infortunato nel match contro la Roma, il nigeriano potrebbe stare fuori qualche settimana in seguito ad uno stiramento. Questo complicherebbe i piani del tecnico dato che si ritroverebbe con una soluzione in meno.

Nel caso ci fossero problemi con Trincao, magari dovuto all’eccessivo costo del portoghese, spunta l’ipotesi Reyna. L’americano, una sorta di “piccolo Pulisic”, potrebbe trovarsi a meraviglia nel parco attaccanti del Milan.

Soprattutto ha un costo molto contenuto se paragonato a Trincao, ma non è tutto oro quello che luccica. Infatti il 2002 nato a Sunderland ma di nazionalità americana è reduce da diversi infortuni che hanno compromesso la sua carriera.